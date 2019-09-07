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8 вересня • оновлено в 11:00
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Литва - Україна: відеоогляд розгромного матчу відбору Євро-2020

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Збірна України здобула ефектну перемогу в Литві над місцевою збірною в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи з футболу-2020.

Зустріч у Вільнюсі завершилася з рахунком 0:3. У самому дебюті матчу рахунок відкрив Олександр Зінченко. Марлос подвоїв перевагу українців. Після перерви остаточний рахунок дальнім ударом встановив Руслан Малиновський.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд цього поєдинку.

Литва – Україна 0:3

Голи: 0:1 – 7 Зінченко, 0:2 – 27 Марлос, 0:3 – 61 Малиновський.

Литва – Зубас, Міколюнас, Паленіс, Гірдвайніс, Матулявічюс (Кукліс, 63), Вербіцкас, Жулпа, Шимкус, Черних (Лаукжяміс, 68), Воробйов, Голубіцкас (Сливка, 52).

Україна – Пятов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Зінченко, Малиновський (Безус, 80), Болбат, Марлос, Степаненко, Ярмоленко (Циганков, 60), Яремчук (Мораес, 65).

Попередження: Миколенко (73).

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Стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

Відзначимо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але зазначив помилки, які допускала команда.

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Теми
Євро-2020 Україна – Литва
Місце
Литва Вільнюс
Тег
збірна України з футболу
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