Розгром! Литва – Україна: дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

Збірна України з футболу в суботу, 7 вересня, провела чергову зустріч відбіркового турніру до Євро-2020.

Команда Андрія Шевченка на поле стадіону ЛФФ в Вільнюсі боролася з командою Литви. OBOZREVATEL Ведл онлайн-трансляцію матчу Литва – Україна.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЛИТВА – УКРАЇНА

Євро-2020. Відбір

Група В

Вільнюс, стадіон ЛФФ

Головний арбітр: Ірфан Пельт'є (Боснія)

Литва – Україна – 0:3

Голи: Зінченко, 7, Марлос, 27, Малиновський, 62

Литва: 1. Зубас – 3. Паліоніс, 4. Гірдвайніс, 7. Жулпа, 11. Шимкус, 13. Міколюнас, 15. Матулявічюс, 18. Вербіцкас, 21. Воробйов М., 22. Черних, 10. Голубіцкас

Запасні: 12. Черняускас, 16. Шеткуса, 2. Клімавічюс, 5. Янкаускас, 8. Вейткунас, 14. Сливка, 17. Кукліс, 19. Андрюшкявічюс, 20. Петравічюс, 23. Баравікас, 6. Казлаускас, 9. Лаукжеміс

Україна: 12. Пятов – 2. Болбат, 4. Кривцов, 22. Матвієнко, 16. Миколенко, 6. Степаненко, 8. Малиновський, 17. Зінченко, 7. Ярмоленко, 11. Марлос, 18. Яремчук

Запасні: 1. Паньків, 23. Лунін, 5. Бурда, 13. Пластун, 21. Караваєв, 3. Соболь, 9. Безус, 14. Буяльський, 15. Циганков, 20. Коваленко, 10. Коноплянка, 19. Жуніор Мораес

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90+3. Все. Україна впевнено бере три очки!

90. Три хвилини арбітр додав.

88. Наші запалили і затягнули гімн.

86. А Литва, до слова, жодного разу в площину воріт не влучила.

84. Непогано пробив Лаукжеміс. У сітку із зовнішнього боку.

83. Дуже впевнено себе почувають гості.

80. ЗАМІНА. Малиновський йде, Безус виходить.

78. Українці комбінують на чужій половині поля.

76. Відверто дограють суперники.

72. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Миколенко смикнув за футболку суперника.

72. Циганков головою пробив вище.

69. Хороший удар від Воробйова повз пішов.

67. ЗАМІНА. Черних поступився місцем на полі Лаукжемісу.

67. Циганков дуже неточно пробив.

65. ЗАМІНА. Жуніор Мораес у грі. Яремчук пішов.

63. ЗАМІНА. Кукліс змінив Матулявічюса.

62. 0:3! Це перемога. Відкотили м'яч на Малиновського, який бахнув точно в кут з-за штрафної.

59. ЗАМІНА. Циганков виходить, Ярмоленко йде.

58. Ух! Яремчук пробив з 11 метрів. Потужно, але воротар на місці.

56. Малиновський пробив з 25 метрів. В руки воротарю.

54. Українці спокійно тримають м'яч.

52. ЗАМІНА. Слівка змінює Голубіцкаса.

50. Намагаються щось придумати литовці.

47. Аха-ха. М'яч лопнув. Замінили на інший.

ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ. Українці ввели м'яч у гру.

19:59. Повертаємося до Вільнюса.

19:53. Повна перевага українців за підсумками першого тайму. 10-5 за ударами, 5-0 за ударами в створ.

19:48. Перерва.

45+1. Свистить рефері.

45. Ух. Зінченко після передачі Миколенко бив напевно, але не влучив у кут.

42. 61 на 39 у володінні м'ячем на користь України.

38. Малиновський метрів з 22-х зарядив вище воріт.

36. Дуже приємно дивитися на гру команди Шевченко. На класі просто розбирають суперника.

34. Ух! Малиновський зарядив зі штрафного, а Кривцов не зміг добити м'яч в сітку.

32. Пятов випередив Черних після скидки партнера.

29. Малиновський пробив метрів з 30. В руки воротарю.

27. 0:2!!! Тягніть! Пресинг спрацював у нашої команди. Марлос перехопив м'яч, зіграв за рахунок відкривання Яремчука і спокійно відправив м'яч у сітку з лінії штрафної.

26. Ух! Матулявічюс головою пробивав після подачі кутового. Неточно.

25. Гості дуже впевнено себе почувають у Вільнюсі.

23. Малиновського скосили в центрі поля.

19. Жулпа пробив трохи вище воріт Пятова.

18. Наші намагаються відповідати швидкими контратаками на втрати м'яча суперниками.

16. Зінченко віддавав на Болбата, але в аут пішло.

13. Могутній удар Вербіцкаса пішов в район кутового прапора.

10. Намагаються атакувати литовці. Поки що не виходить.

7. 0:1!!! Повели наші! Після пасу Марлоса Зінченко зловив суперників на помилку при створенні штучного офсайду і спокійно відправив м'яч у сітку метрів з 13.

5. Поки що українці дуже активні в атаці. Ярмоленко віддавав на Яремчука, але той рукою зіграв.

2. Українці захопили ініціативу з перших хвилин.

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ!

5 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Виходять команди на поле.

15 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Йдуть футболісти в роздягальні.

35 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Виходять команди на розминку.

50 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Наші фани пройшли маршем по Вільнюсу.

60 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Наша основа... ЯреНчук якийсь намалювався.

5 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо, дорогі друзі! Збірна України приїхала до Вільнюса за черговими трьома очками у відборі до ЧЄ-2020.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЛИТВА – УКРАЇНА

Підтримати "жовто-синіх" у важливому матчі можна буде біля екранів телевізорів завдяки трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна".

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Крім того, поєдинок можна буде побачити в ефірі спеціалізованого "Футбол 1", а також російського мовника "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ЛИТВА – УКРАЇНА

Фаворитом протистояння у Вільнюсі вважається гостьова команда. Ставки на перемогу українців приймаються з коефіцієнтом 1,27.

Нічия оцінюється котируванням 5,00. А показники на сенсаційний успіх литовської збірної досягають рівня 13,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Поєдинок довірили обслуговувати бригаді арбітрів з Боснії, яку очолює Ірфан Пельт'є.

Допомагати йому будуть лайнсмени Сенад Ібрісімбеговіч і Давор Бельж. Роль четвертого судді виконає Драган Петрович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Думаю, Ярмоленко готовий зіграти 90 хвилин. Я бачу, що немає у нього ніяких проблем. Він відмінно тренується, знаходиться в хорошій фізичній формі і у відмінному настрої. Зі складом визначуся перед грою. Але мені буде дуже складно. Хлопці приїжджають до збірної з величезним бажанням, тренуються з самовіддачею, ніж ставлять мене в скрутне становище. Хотілося б, щоб так було завжди.

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Вальдас Урбонас, головний тренер збірної Литви:

– Ми бачимо характер нинішньої збірної України, який формується під впливом тренера Андрія Шевченка. Вони намагаються володіти м'ячем в будь-який час і в будь-якому місці, грають комбінаційно. Українці провели дуже успішний поєдинок з Сербією (5:0), в якому продемонстрували просто приголомшливу реалізацію гольових моментів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Литва: Барткус – Янкасукас, Андрюшкявічюс, Клімавічюс, Паленіс, Черних, Слівка, Шимкус, Баравікас, Лаукжяміс, Новіковас

Україна: Пятов – Миколенко, Матвієнко, Бурда, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Циганков, Ярмоленко, Мораес

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Українці впевнено лідирують у квінтеті, маючи в активі 10 набраних очок. Литва ж замикає турнірну таблицю з одним балом в активі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Коноплянка під час тренувального збору національної збірної України дебютував за донецький "Шахтар".

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