Лікар, який скасував матч Швейцарія – Україна, раніше дозволив грати клубам з COVID-19

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
5,4 т.
Роджер Харсталл

Головний лікар кантону Люцерн Роджер Харсталл, який скасував матч шостого туру Ліги націй між Швейцарією та Україною, раніше дозволив провести поєдинок місцевого чемпіонату, незважаючи на COVID-19 у гравців обох команд.

Як повідомляється на Facebook-сторінці української діаспори в Швейцарії, 6 листопада 2020 року Харсталл дозволив ФК "Люцерн" виїхати на виїзну зустріч проти "Цюріха", незважаючи на коронавірус у нападника команди, який був виявлений 5 листопада. Всі футболісти здали додаткові ПЛР-тести, і вони показали негативні результати.

6 листопада в складі "Цюріха" було виявлено два випадки зараження COVID-19. На офіційному сайті команди не називали імен гравців, але відзначили, що вони ні з ким тісно не контактували, тому немає причин застосовувати додаткові заходи безпеки.

Незважаючи на ці факти, у влади кантону Люцерн не було ніяких побоювань щодо проведення матчу чемпіонату Швейцарії. Ба більше, в місцевій команді подякували головному лікарю за "оперативну та плідну співпрацю в цьому питанні".

Представники української діаспори описали ситуацію
Харсталла зловили на вибірковому правосудді

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харсталл відправив збірну України на карантин, що призвело до скасування поєдинку останнього туру Ліга націй, а потім пояснив своє рішення.

Після повернення на батьківщину наша делегація в повному складі здала тести на коронавірус, і всі вони показали негативний результат.

Ліга наційКоронавірусЗбірна України з футболузбірна Швейцарії з футболу