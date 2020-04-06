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6 квітня • оновлено в 09:59
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Лікар "Реймса" покінчив з собою через коронавірус

1.3т
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Президент французького клубу "Реймс" Жан-П'єр Кайо заявив, що лікар команди Бернард Гонсалес покінчив життя самогубством, заразившись коронавірусом.

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Як повідомляє інформагентство Goal, "Реймс" опублікував вірш на згадку свого 60-річного працівника, який перебував на домашній ізоляції разом з дружиною після позитивного тесту на коронавірус.

Лікар "Реймса" наклав на себе руки через коронавируса

Лікар "Реймса" наклав на себе руки через коронавируса

mbc.news

Відзначається, що перед смертю Гонсалес залишив записку. Він працював у клубі протягом 23 років.

Всього з початку епідемії у Франції було зафіксовано 92839 випадків захворювання. 16183 чоловік успішно пройшли курс лікування й одужали, а 8078 не змогли побороти коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Ювентуса" Пауло Дібала, який раніше перехворів коронавірус, знову здав позитивний тест на наявність захворювання.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус Чемпіонат Франції
Місце
Франція Реймс
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