Лікар "Реймса" покінчив з собою через коронавірус

Президент французького клубу "Реймс" Жан-П'єр Кайо заявив, що лікар команди Бернард Гонсалес покінчив життя самогубством, заразившись коронавірусом.

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Як повідомляє інформагентство Goal, "Реймс" опублікував вірш на згадку свого 60-річного працівника, який перебував на домашній ізоляції разом з дружиною після позитивного тесту на коронавірус.

Лікар "Реймса" наклав на себе руки через коронавируса mbc.news

Відзначається, що перед смертю Гонсалес залишив записку. Він працював у клубі протягом 23 років.

Всього з початку епідемії у Франції було зафіксовано 92839 випадків захворювання. 16183 чоловік успішно пройшли курс лікування й одужали, а 8078 не змогли побороти коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Ювентуса" Пауло Дібала, який раніше перехворів коронавірус, знову здав позитивний тест на наявність захворювання.

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