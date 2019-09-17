Головна Новини
17 вересня • оновлено в 16:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Ліга чемпіонів: розклад матчів 17 вересня

1.1т Читати матеріал російською

У футбольній Лізі чемпіонів у вівторок, 17 вересня, будуть зіграні стартові матчі першого туру групового етапу.

Найбільший інтерес викликають протистояння дортмундської "Боруссії" та каталонської "Барселони", а також "Наполі" з чинним володарем трофею "Ліверпулем". Вашій увагу повний розклад ігрового дня.

Новини
Де дивитися онлайн Боруссія — Барселона: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів. 1-й тур

17 сентября (середа)

Група E
22:00. "Наполі" (Італія) – "Ліверпуль" (Англія)
22:00. "Зальцбург" (Австрія) – "Генк" (Бельгія)

Група F
19:55. "Інтер" (Італія) – "Славія" (Чехія)
22:00. "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) – "Барселона" (Іспанія) / ОНЛАЙН

Група G
19:55. "Ліон" (Франція) – "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія) / ОНЛАЙН
22:00. "Бенфіка" (Португалія) – "Лейпциг" (Німеччина)

Група H
22:00. "Челсі" (Англія) – "Валенсія" (Іспанія)
22:00. "Аякс" (Нідерланди) – "Лілль" (Франція)

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан донецького "Шахтаря" Тайсон відзначився неймовірним досягненням у Лізі чемпіонів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel