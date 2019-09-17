Ліга чемпіонів: розклад матчів 17 вересня

У футбольній Лізі чемпіонів у вівторок, 17 вересня, будуть зіграні стартові матчі першого туру групового етапу.

Найбільший інтерес викликають протистояння дортмундської "Боруссії" та каталонської "Барселони", а також "Наполі" з чинним володарем трофею "Ліверпулем". Вашій увагу повний розклад ігрового дня.

Ліга чемпіонів. 1-й тур

17 сентября (середа)

Група E

22:00. "Наполі" (Італія) – "Ліверпуль" (Англія)

22:00. "Зальцбург" (Австрія) – "Генк" (Бельгія)

Група F

19:55. "Інтер" (Італія) – "Славія" (Чехія)

22:00. "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) – "Барселона" (Іспанія) / ОНЛАЙН

Група G

19:55. "Ліон" (Франція) – "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія) / ОНЛАЙН

22:00. "Бенфіка" (Португалія) – "Лейпциг" (Німеччина)

Група H

22:00. "Челсі" (Англія) – "Валенсія" (Іспанія)

22:00. "Аякс" (Нідерланди) – "Лілль" (Франція)

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан донецького "Шахтаря" Тайсон відзначився неймовірним досягненням у Лізі чемпіонів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!