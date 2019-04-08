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Лідер збірної України хочуть жорстоко покарати в Бельгії

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Лідер збірної України і бельгійського "Генка" Руслан Малиновський ризикує достроково завершити сезон.

Нашому футболістові загрожує семиматчева дискваліфікація за вилучення в поєдинку чемпіонського раунду плей-офф з "Гентом". Півзахисник може понести таке серйозне покарання за те, що бутсами зачепив обличчя Біргера Верстрате. Якщо буде визнано, що Малиновський зробив це навмисно, то йому загрожує дискваліфікація до семи матчів, пише Football.ua.

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Руслан Малиновський (№8)

Руслан Малиновський (№8)

pressball.by

У чемпіонському раунді національної першості "Генк" провів три матчі з десяти, так що якщо українцю дадуть сім матчів дискваліфікації, в цьому сезоні він вже не зіграє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Малиновський був визнаний кращим гравцем матчу з "Гентом", в якому відзначився двома забитими м'ячами.

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Тема
чемпіонат Бельгії
Особа
Руслан Малиновський
Місце
Бельгія
Теги
ФК Генкзбірна України з футболу
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