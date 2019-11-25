Лідер "Манчестер Сіті" травмувався перед матчем з "Шахтарем"

Наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола повідомив, що головний голеадор команди Серхіо Агуеро пропустить матч проти донецького "Шахтаря" через травму.

На прес-конференції головний тренер англійців розповів, що аргентинець отримав пошкодження в суботньому поєдинку АПЛ проти "Челсі", і пропустить кілька тижнів. Точні строки відновлення поки невідомі.

Пеп Гвардіола Sportbox

На вістрі атаки Агуеро замінить Габріел Жезус, який поспілкувався з журналістами разом з Пепом. У цьому сезоні на його рахунку один м'яч у Лізі Чемпіонів, забитий якраз у ворота "Шахтаря".

Інших нових пошкоджень у складі "Манчестер Сіті" немає. Давід Сілва мав проблеми в кінцівці матчу з "Челсі", але зможе зіграти проти "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 26 листопада, відбудеться поєдинок п'ятого туру Ліги Чемпіонів, в якому "МанСіті" прийме донецький "Шахтар".

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