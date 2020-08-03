Лідер "Динамо" про Луческу: всім дуже подобається

Один з лідерів київського "Динамо" Микола Шапаренко з позитивом оцінив перші дні роботи в команді нового тренера Мірчі Луческу.

За словами півзахисника, він та його партнери отримують задоволення від тренувань під керівництвом наставника.

"Тренування у нас дуже інтенсивні. Потрібно виконувати великий обсяг роботи, багато рухатися з м'ячем. У Луческу європейський підхід, це відразу видно. Всій команді дуже подобається тренувальний процес, всі слухають тренера і намагаються виконувати його вимоги. Він всіх збирає на теоретичні заняття, де розповідає свою філософію гри: як він бачить її, що хоче бачити від нас", – цитує Шапаренко прес-служба киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін назвав правильним рішення Ігоря Суркіса призначити Мірчу Луческу новим наставником.