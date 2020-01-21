Лідер "Динамо" отримав травму: з'явилася реакція клубу

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич отримав мікротравму під час товариського поєдинку проти бакинського "Нефтчі" на тренувальних зборах у Туреччині.

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, в одному з епізодів словенець відчув біль у задній поверхні стегна. Медичний штаб діагностував йому незначне розтягнення м'язів. Вербич взяв участь у ранковому тренуванні з командою, яке пройшло в тренажерному залі, і зможе повернутися до вправ із м'ячем вже через кілька днів.

Беньямін Вербич Динамо Київ від Шурика

У нинішньому сезоні він взяв участь у 13 матчах української Прем'єр-ліги та 5 поєдинках Ліги Європи, зумівши забити 8 голів і віддати 2 результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" здобуло першу перемогу на турецькому зборі.

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