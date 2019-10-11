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11 жовтня • оновлено в 13:30
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Легіонер "Динамо" оцінив українців, заговоривши про жалість: спортивні підсумки 10 жовтня

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Легіонер київського "Динамо" Міккель Дуелунд розповів про ставлення до українців, а Олександр Усик викликав фурор у США напередодні дебютного бою в надважкій вазі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 10 жовтня.

Крім того, чемпіон світу у напівсередній вазі Ерол Спенс потрапив у страшну аварію і був госпіталізований у важкому стані. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Теми
Євро-2020 Україна – Литва
Особи
Міккель Дуелунд Олександр Усик Еррол Спенс
Теги
Збірна України з футболу ФК Динамо Київ
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