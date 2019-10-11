Легіонер "Динамо" оцінив українців, заговоривши про жалість: спортивні підсумки 10 жовтня

Легіонер київського "Динамо" Міккель Дуелунд розповів про ставлення до українців, а Олександр Усик викликав фурор у США напередодні дебютного бою в надважкій вазі.
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Крім того, чемпіон світу у напівсередній вазі Ерол Спенс потрапив у страшну аварію і був госпіталізований у важкому стані. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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