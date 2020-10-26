Легіонер "Динамо" захопився українцями, згадавши Майдан

Уругвайський легіонер київського "Динамо" Карлос Де Пена заявив, що дуже поважає український народ.

В інтерв'ю виданню Tribuna він розповів, що дивився документальний фільм про події на столичному майдані Незалежності й був сильно вражений тим, як наш народ боровся за свої права. Футболіст зізнався, що постійно згадує про події 2014 року, коли бачить монумент на центральній площі Києва.

"Дуже поважаю український народ. Не тільки через Чорнобиль, який вам довелося пережити, але й за революцію 2014 року. Я бачив документальний фільм на Netflix "Winter On Fire". Те, як люди поводили себе й боролися за свої права – це щось неймовірне. Я щиро захоплююся українцями. Я приїхав грати в Україні, тому повинен знати історію цієї країни та розуміти процеси, які тут відбуваються. Тепер, коли я бачу майдан Незалежності та монумент на площі, то згадую, що кілька років тому тут відбувалася велика боротьба", – заявив Де Пена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з недавніх матчів української Прем'єр-ліги уругваєць відзначився розкішним голом.