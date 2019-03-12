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Легіонер "Динамо" відмовляється залишати київський клуб

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Агент і брат півзахисника "Динамо" Че Че Ітамар Сілва прокоментував інформацію про перехід бразильця в "Сан-Паулу".

Че Че

Че Че

Динамо від Шурика

"Чутки правдиві. Але мій брат не хоче залишати "Динамо", він любить клуб і країну. Він засмучений, що зараз не грає, але це було рішення тренерського штабу після пропозиції від "Сан-Паулу". Він хоче допомагати і грати за "Динамо", але всередині клубу відбуваються речі, які його турбують. Він любить Київ і не хоче повертатися в Бразилію", – цитує Сілву tribuna.com.

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За інформацією Globo, за перехід Че Че "Динамо" хоче виручити 20 мільйонів реалів (5,2 мільйона євро). У таку суму обійшовся киянам перехід Че Че з "Палмейраса" минулого літа. Трансферне вікно в Бразилії закривається 3 квітня.

У 2018 році бразильський футболіст провів 15 матчів за київську команду, в яких жодного разу не вразив ворота суперника.

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