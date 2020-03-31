Польський футболіст "Динамо" Томаш Кендзера розповів, як люди в Україні бездумно поставилися до карантину через коронавiрус.

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"В Україні на ситуацію відреагували пізніше багатьох країн, тому що тут довгий час не було випадків зараження. У перші дні ніхто не знав про масштаби загрози, тільки після звернень президента України Володимира Зеленського і мера Києва Віталія Кличка все змінилося. Вони сказали, що все має бути закрита: кінотеатри, галереї. Тільки тоді все зупинилося. Але до цього люди спокійно переміщалися, діти були на ігрових майданчиках", – цитує Кендзьору польське видання Newonce Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний український боксер Володимир Кличко записав жорстке відеозвернення до співвітчизників через пандемію коронавiрусу.

Нещодавно футболіст збірної України Руслан Малиновський назвав ідіотами тих, хто вважає коронавірус несерйозною проблемою.

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