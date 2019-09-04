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4 вересня • оновлено в 18:09
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Легіонер "Динамо" розповів про пропозиції залишити клуб

2.1т Читати матеріал російською

Захисник київського " Динамо" Томаш Кендзьора, спілкуючись з журналістами в розташуванні збірної Польщі, повідомив, що міг залишити столицю України в це трансферне вікно.

Томаш Кендзьора

Томаш Кендзьора

gloswielkopolski.pl

"У мене було кілька пропозицій, але я залишився в "Динамо". Тепер буду боротися за очки в Лізі Європи. Шкода тільки, що не в Лізі чемпіонів", - цитує поляка Хnews sport.

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Тема
Трансфери
Особа
Томаш Кендзьора
Місце
Польща
Тег
ФК Динамо Київ
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