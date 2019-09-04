Легіонер "Динамо" розповів про пропозиції залишити клуб

Захисник київського " Динамо" Томаш Кендзьора, спілкуючись з журналістами в розташуванні збірної Польщі, повідомив, що міг залишити столицю України в це трансферне вікно.

Томаш Кендзьора gloswielkopolski.pl

"У мене було кілька пропозицій, але я залишився в "Динамо". Тепер буду боротися за очки в Лізі Європи. Шкода тільки, що не в Лізі чемпіонів", - цитує поляка Хnews sport.

Tomasz Kędziora: Było kilka tematów, ale zostałem w Dynamie. Muszę walczyć o punkty w Lidze Europy, szkoda że nie w Lidze Mistrzów pic.twitter.com/ewlCf2MOeq - x-news sport (@xnews_sport) 3 вересня 2019 р

Збірна Польщі веде підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Словенії та Австрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній день трансферного вікна "Динамо" попрощалося з сербським легіонером Александаром Пантичом.

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