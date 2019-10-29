Легендарного українського тренера звільнили після провалу у відборі Євро-2020

73-річний український фахівець Семен Альтман більше не займає посаду головного тренера збірної Молдови.

Семен Альтман Фото Миколи Бочка

За інформацією офіційного сайту Молдовської федерації футболу, разом з легендарним українським фахівцем, який довгий час працював у штабі Олега Блохіна в збірній України, зі своїх посад звільнені і його помічники: Олександр Скрипник, Геннадій Альтман і Володимир Циткін.

Альтман став біля керма молдовської команди в липні 2019 року. Під його керівництвом молдовани поступилися у всіх чотирьох матчах відбору Євро-2020 із загальним рахунком 0:12.

На даний момент збірна Молдови з 3 очками перебуває на останньому місці в своїй відбірковій групі, поступаючись Андоррі. На посту головного тренера українця Альтмана змінив турецький наставник Енгін Фірат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв безпрецедентне рішення по матчах суперника України - збірної Сербії - у відборі Євро-2020.

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