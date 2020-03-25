Легендарний партнер Шевченка розповів про симптоми коронавірусу: спортивні підсумки 24 березня

МОК оголосив про перенесення Олімпіади-2020, а легенда "Мілана" і багаторічний партнер Андрія Шевченка по клубу Паоло Мальдіні розповів про симптоми, які відчуває через коронавірус.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 24 березня.

Крім того, зірка "Шахтаря" Тайсон висловив захват поведінкою українців під час карантину через коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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