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11 березня • оновлено в 17:17
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Легендарний футболіст "Шахтаря" встановив дивовижне досягнення

1.7т
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Легенда "Шахтаря", який зараз виступає за "Палмейрас", Луїс Адріано став третім гравцем в історії, якому вдалося забити хет-трик і в Лізі чемпіонів, і в Кубку Лібертадорес.

Як повідомляється в Twitter ESPN Datos, до нього це досягнення підкорилося Неймару в складі "Сантоса", "ПСЖ" і "Барселони" і ще одному колишньому гравцеві "гірників" – Жадсону – за "Корінтіанс".

Луїс Адріано

Луїс Адріано

Варто відзначити, що всі свої три м'ячі Луїс Адріано забив у другому таймі домашнього матчу другого туру Кубку Лібертадорес проти парагвайського "Гуарані", який його команда виграла з рахунком 3:1. У попередньому поєдинку проти "Тигреса" він також запалив своє ім'я на табло, відзначившись переможним голом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени Луїс Адріано одружився на російській моделі Катерині Дорожко, з якою познайомився під час виступів за московський "Спартак".

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Неймар Луїс Адріано
Теги
ФК Шахтар Палмейрас
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