Легендарний футболіст "Шахтаря" встановив дивовижне досягнення

Легенда "Шахтаря", який зараз виступає за "Палмейрас", Луїс Адріано став третім гравцем в історії, якому вдалося забити хет-трик і в Лізі чемпіонів, і в Кубку Лібертадорес.

Як повідомляється в Twitter ESPN Datos, до нього це досягнення підкорилося Неймару в складі "Сантоса", "ПСЖ" і "Барселони" і ще одному колишньому гравцеві "гірників" – Жадсону – за "Корінтіанс".

Луїс Адріано

Luiz Adriano es el 3er jugador en TODA la historia en marcar un hat trick en @Libertadores Y @ChampionsLeague



Luiz Adriano con Palmeiras y Shakhtar

Neymar con Santos, PSG y Barcelona

Jádson con Corinthians y Shakhtar pic.twitter.com/8X756i2qNN - ESPN Datos (@ESPNDatos) March 11, 2020

Варто відзначити, що всі свої три м'ячі Луїс Адріано забив у другому таймі домашнього матчу другого туру Кубку Лібертадорес проти парагвайського "Гуарані", який його команда виграла з рахунком 3:1. У попередньому поєдинку проти "Тигреса" він також запалив своє ім'я на табло, відзначившись переможним голом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени Луїс Адріано одружився на російській моделі Катерині Дорожко, з якою познайомився під час виступів за московський "Спартак".

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