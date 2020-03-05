Легендарний футболіст "Барселони" Роналдіньо узятий під варту: що трапилося

Колишній футболіст збірної Бразилії, "Барселони" й "Мілана" Роналдіньо був затриманий у Парагваї за підозрою у використанні для в'їзду в країну фальшивого паспорта.
Роналдіньо
fcbarcelonanoticias.com
Про це повідомляє видання ABC Color з посиланням на міністра внутрішніх справ Парагваю Еуклідеса Асеведо.
За заявою місцевої влади, Роналдіньо та його брат опинилися в країні, використавши сумнівні документи, які вони могли отримати приблизно 15 днів тому. Прокурор Федеріко Дельфіно зазначив, що розпочато розслідування інциденту. У правоохоронців є ордер на арешт Роналдіньо та його брата, але запобіжний захід для обох поки не обрано.
Роналдіньо попався з підробленим паспортом
abc.com.py
У середу в готелі, де проживає Роналдіньо і його брат Роберто, відбувся обшук, під час якого були вилучені парагвайські паспорти та мобільні телефони. Підозрювані перебувають у готелі під вартою поліції. У четвер вони з'являться в прокуратуру для надання показань.
¡Detuvieron a Ronaldinho en Paraguay! Éste sería el pasaporte falso con el cual habría ingresado al país y por el cual fue detenido.- Diario Olé (@DiarioOle) March 5, 2020
¿Nacionalidad? Paraguaya 👀 pic.twitter.com/Ndil5Y2xE0
У 2018 році Роналдіньо позбавили закордонного паспорта через несплату податків. Під час будівництва будинку на березі озера в Порту-Алегрі він порушив природоохоронне законодавство та отримав штраф у розмірі понад $2,2 млн.
Роналдіньо – чемпіон світу 2002 року. У складі "Барселони" він виграв два чемпіонати Іспанії (2005, 2006) і став переможцем Ліги чемпіонів (2006), а в 2011 році, виступаючи за "Мілан", став чемпіоном Італії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час одного з футбольних матчів в ПАР трапився дикий інцидент: фанат на BMW виїхав на поле і намагався розчавити суддю і футболістів.
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