Легендарний фанат "Динамо" Парамон впав у кому: що трапилося

Легендарний фанат київського "Динамо" Парамон (Сергій Анатолійович Заборовський) потрапив до лікарні в дуже важкому стані, повідомив журналіст Олександр Геєнко.

Парамон dynamo.kiev.ua

"Парамон у комі в реанімації 4-ї лікарні, все дуже погано. Їхав із роботи в маршрутці, втратив свідомість на Повітрофлотському проспекті, 92", – написав він у Facebook.

За інформацією сайту "Динамо від Шурика", наприкінці минулого року Парамон був госпіталізований із діагнозом "двостороння пневмонія". Тоді його підлікували, і він покинув лікарню.

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Нагадаємо, Парамон – суперфан київського "Динамо", живий талісман футбольної команди. Без нього понад 30 років не минає жоден матч киян на домашній арені. Крім "Динамо", він також підтримує київський хокейний клуб "Сокіл".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня в Києві помер президент Асоціації спортивних журналістів України Михайло Волобуєв, а того ж дня не стало ще одного відомого спортивного журналіста й історика Євгена Белозьорова.

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