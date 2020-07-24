Легенда "Шахтаря" Воробей: призначення Луческу шокувало

Легендарний футболіст донецького "Шахтаря" Андрій Воробей заявив, що призначення Мірчі Луческу на пост тренера "Динамо" шокувало його.

"Призначення Мірчі Луческу шокувало. Важко підібрати слова. Містер вже все довів в Україні у "Шахтарі". Інша справа, що з 2017 року він не тренує і, можливо, просто хотів повернутися у футбол, але підписувати контракт із головним суперником в Україні, з яким була війна, на своєму рівні, як вболівальнику, фахівцю і колишньому гравцеві "Шахтаря", мені не зрозуміло", – сказав Воробей в інтерв'ю виданню 1927.kiev.ua.

Він також оцінив перспективи румунського фахівця в київському клубі.

"Луческу – хороший фахівець. Думаю, команда заграє і стане кращою. Але потрібен час, фінанси та виконавці. Швидко і кардинально нічого не зміниться. Не думаю, що Містер поміняє повністю склад. Таких можливостей, швидше за все, не буде. Інше питання, чи вистачить президенту "Динамо" терпіння та фінансових можливостей, щоб задовольнити запити Мірчі Луческу? Якщо Містер отримає повне право на будівництво команди – на це буде цікаво подивитися", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній форвард "Шахтаря" Чіпріан Маріка розповів, що станеться з фанатами "гірників" після призначення Луческу в "Динамо".

Легенда киян Олег Блохін назвав прихід румунського фахівця в команду плювком у душу.