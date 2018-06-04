"Л/ДНР" відпочивають": закарпатці поїхали на зліт футболістів-сепаратистів

Українські футболісти із Закарпаття поїхали в Лондон на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій".
Про це розповів на своїй сторінці в Facebook відомий український волонтер Родіон Шовкошитний.
"Україну там представляє одна команда. Ні, не "ДНР". Ні, не "ЛНР". Це "Закарпаття". Офіційно команда заявлена угорською мовою Kárpátalja... На емблемі прапори України та Угорщини, територія Закарпатської області України, ведмідь і якийсь напис угорською", - підкреслив він.
За його словами, представники терористичних "Л/ДНР" також брали участь, але не пройшли кваліфікацію.
При цьому користувачі у мережі відзначають, що останнім часом Закарпаття починає вести себе вкрай агресивно. "Їздив недавно ... "Л/ДНР" відпочивають..." - ділиться враженнями українець.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська письменниця Лариса Ніцой заявила, що жителі Закарпаття отримали можливість вивчати угорську мову до 10 класу, проте влада Угорщини все одно незадоволена.
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