"Л/ДНР" відпочивають": закарпатці поїхали на зліт футболістів-сепаратистів

Українські футболісти із Закарпаття поїхали в Лондон на так званий чемпіонат світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій".

Про це розповів на своїй сторінці в Facebook відомий український волонтер Родіон Шовкошитний.

"Україну там представляє одна команда. Ні, не "ДНР". Ні, не "ЛНР". Це "Закарпаття". Офіційно команда заявлена ​​угорською мовою Kárpátalja... На емблемі прапори України та Угорщини, територія Закарпатської області України, ведмідь і якийсь напис угорською", - підкреслив він.

За його словами, представники терористичних "Л/ДНР" також брали участь, але не пройшли кваліфікацію.

При цьому користувачі у мережі відзначають, що останнім часом Закарпаття починає вести себе вкрай агресивно. "Їздив недавно ... "Л/ДНР" відпочивають..." - ділиться враженнями українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська письменниця Лариса Ніцой заявила, що жителі Закарпаття отримали можливість вивчати угорську мову до 10 класу, проте влада Угорщини все одно незадоволена.