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27 квітня • оновлено в 20:08
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Лавров розповів, як "гранд світового футболу" просив допомоги у Росії

3.3т
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Міністр внутрішніх справ Росії Сергій Лавров повідомив, що один з футбольних топ-клубів Європи нібито не зміг отримати допомогу в РФ під час пандемії коронавірусу.

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За словами дипломата, цей клуб, назву якого він не розкрив, не отримав дозвіл на закупівлю медичного обладнання в РФ.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

прес-служба МЗС РФ

"Один великий футбольний клуб Європи, один із грандів європейського і світового футболу звернувся до своїх знайомих в РФ, до одного фонду, який займається благодійністю і під час пандемії налагодив закупівлі та розповсюдження обладнання та препаратів, які необхідні для протидії коронавірусу. І коли цей футбольний клуб отримав позитивну відповідь з нашого фонду з Москви, він несподівано надіслав лист до цієї неурядової структуру, де прямо сказав: "Вибачте, але з незрозумілого роду причин така угода не здійсниться, нам не дозволили це зробити". Коли лібералізм проявляється в такого роду речах, то, напевно, він сам себе дискредитує краще, ніж будь-які критики", – цитує Лаврова "Євроспорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гранд світового футболу мадридський "Реал" через карантин під час пандемії коронавірусу прийняв радикальне рішення по воротарю збірної України Андрію Луніну.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Сергій Лавров
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Михайлов Михаил
Михайлов Михаил
Пистец все просят у лаптей помощи!
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Юг Руси
Юг Руси
О, Лавров в воздухе переобулся, уже министр внутренних дел! Или это Обсос его туда перевёл? ))))
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Пузій Федір
Пузій Федір
Разом з ним допомоги запросило лєгєнда бокса із симферополя - усек.
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Спорт Футбол

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