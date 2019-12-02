Квитки на Євро-2020: названі ціни на матчі збірної України

З'явилася інформація про вартість і дату початку продажів квитків на матчі групового етапу Євро-2020 для вболівальників збірної України.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, заявку на купівлю квитків на поєдинки чемпіонату Європи можна буде залишити, починаючи з 15:00 4 грудня за київським часом і закінчуючи 18 грудня. Результати будуть оголошені в кінці січня 2020 року.

Квитки Євро-2020 УЄФА

Нагадаємо, що свої ігри наша збірна проведе в Амстердамі та Бухаресті. Квитки на Євро-2020 розділені на три категорії: за воротами, навпроти кутового прапорця і в центральних секторах. Їхня вартість на матч у Амстердамі становить 50, 125 і 185 євро, відповідно. Ще два поєдинки Україна проведе у Бухаресті, де ціна квитків дорівнює 30, 75 і 125 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий календар матчів групового турніру Євро-2020 для нашої збірної.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!