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2 грудня • оновлено в 22:19
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Квитки на Євро-2020: названі ціни на матчі збірної України

2.5т
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З'явилася інформація про вартість і дату початку продажів квитків на матчі групового етапу Євро-2020 для вболівальників збірної України.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, заявку на купівлю квитків на поєдинки чемпіонату Європи можна буде залишити, починаючи з 15:00 4 грудня за київським часом і закінчуючи 18 грудня. Результати будуть оголошені в кінці січня 2020 року.

Квитки Євро-2020

Квитки Євро-2020

УЄФА

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Нагадаємо, що свої ігри наша збірна проведе в Амстердамі та Бухаресті. Квитки на Євро-2020 розділені на три категорії: за воротами, навпроти кутового прапорця і в центральних секторах. Їхня вартість на матч у Амстердамі становить 50, 125 і 185 євро, відповідно. Ще два поєдинки Україна проведе у Бухаресті, де ціна квитків дорівнює 30, 75 і 125 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий календар матчів групового турніру Євро-2020 для нашої збірної.

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Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет 13 июня против Бельгии (Санкт-Петербург), 17 июня россияне встретятся с Финляндией (Санкт-Петербург), а 22 июня — с Данией (Копенгаген).
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