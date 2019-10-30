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31 жовтня • оновлено в 00:03
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У сенсаційних матчах Кубка України стали відомі всі чвертьфіналісти

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В Україні відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка країни з футболу.

У сенсаційних матчах Кубка України стали відомі всі чвертьфіналісти

instagram.com/ukr_foot_ball

Головна сенсація сталася в смт Петрове, Кіровоградської області, де місцевий "Інгулець", що представляє Першу лігу, вибив "Дніпро-1", що йде на восьмому місці в УПЛ.

Крім того, з несподіваним результатом завершився матч "Минай" - "Львів". У цій парі команда Прем'єр-ліги зі Львова зазнала поразки з рахунком 0:2.

Таким чином в чвертьфінал вийшли 5 клубів УПЛ: "Маріуполь", "Десна", "Ворскла", "Олександрія" та "Динамо", а також "Минай" і "Інгулець" з ліги класом нижче. З другої ліги в 1/4 фіналу пробився лише "Альянс" (смт. Липова Долина, Сумська область).

Чвертьфінальні матчі відбудуться 4 березня.

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1/8 фіналу Кубка України з футболу: всі результати

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч цього етапу Кубка України відбулася в Києві, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108-й хвилині забив Денис Попов.

Відзначимо, що цій грі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненко, який дозволив "Шахтарю" перевести матч в овертайм.

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Тема
Кубок України з футболу
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Главное черножопых выбили тех что в чёрных труселях хотя
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