Кріштіану Роналду заразився коронавірусом і не зіграє з "Динамо" в ЛЧ
Нападник є лідером національної команди та "Ювентуса"
Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії, на його рахунку 101 гол
У сезоні 2019/20 він забив 37 голів у 46 матчах за італійський клуб у всіх змаганнях
Зірковий нападник "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду здав позитивний тест на коронавірус і залишив розташування національної команди.
Як повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу Португалії, хвороба у нього протікає безсимптомно. Футболіст перебуває на 14-денній самоізоляції.
Інші гравці збірної пройшли повторне тестування після позитивного результату Роналду, але у них коронавірус виявлений не був. Вони продовжать підготовку до матчу Ліги націй проти Швеції, який відбудеться в середу, 14 жовтня.
Відзначимо, що тепер зірковий португалець не допоможе "Ювентусу" у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Перший тур головного клубного турніру Європи запланований на вівторок, 20 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" представило заявку на Лігу чемпіонів з трьома новачками та Денисом Гармашем.