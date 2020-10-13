Кріштіану Роналду заразився коронавірусом і не зіграє з "Динамо" в ЛЧ

Зірковий нападник "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду здав позитивний тест на коронавірус і залишив розташування національної команди.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу Португалії, хвороба у нього протікає безсимптомно. Футболіст перебуває на 14-денній самоізоляції.

Інші гравці збірної пройшли повторне тестування після позитивного результату Роналду, але у них коронавірус виявлений не був. Вони продовжать підготовку до матчу Ліги націй проти Швеції, який відбудеться в середу, 14 жовтня.

Відзначимо, що тепер зірковий португалець не допоможе "Ювентусу" у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Перший тур головного клубного турніру Європи запланований на вівторок, 20 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" представило заявку на Лігу чемпіонів з трьома новачками та Денисом Гармашем.