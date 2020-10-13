Кріштіану Роналду заразився коронавірусом і не зіграє з "Динамо" в ЛЧ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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  • Нападник є лідером національної команди та "Ювентуса"

  • Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії, на його рахунку 101 гол

  • У сезоні 2019/20 він забив 37 голів у 46 матчах за італійський клуб у всіх змаганнях

Кріштіану Роналду

Зірковий нападник "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду здав позитивний тест на коронавірус і залишив розташування національної команди.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу Португалії, хвороба у нього протікає безсимптомно. Футболіст перебуває на 14-денній самоізоляції.

Інші гравці збірної пройшли повторне тестування після позитивного результату Роналду, але у них коронавірус виявлений не був. Вони продовжать підготовку до матчу Ліги націй проти Швеції, який відбудеться в середу, 14 жовтня.

Відзначимо, що тепер зірковий португалець не допоможе "Ювентусу" у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Перший тур головного клубного турніру Європи запланований на вівторок, 20 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" представило заявку на Лігу чемпіонів з трьома новачками та Денисом Гармашем.

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