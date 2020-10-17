Кріштіану Роналду висловився про Хабіба і виголосив ритуальне слово. Відео

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду підтримав чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова перед боєм з тимчасовим чемпіоном Джастіном Гетжі.

"Звичайно, Хабіб переможе. Мій брат", – сказав Роналду в прямому ефірі на своїй сторінці в Instagarm, відповідаючи на питання пiдписника, хто переможе в поєдинку Хабіба і Гетжі.

"Іншаллах", – додав португалець. Слово з арабської перекладається як "Якщо на те є воля Божа", "Якщо Бог забажає" i є ритуальним молитовним вигуком. Використовується в арабських та інших мусульманських країнах, як знак покори мусульманина перед волею Аллаха.

Нагадаємо, зустріч Нурмагомедов – Гетжі відбудеться на турнірі UFC 254 на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі (ОАЕ) 24 жовтня. Для росіянина це буде третій захист титулу.

Букмекери вже назвали переможця протистояння Хабіб – Гетжі.