Кріштіану Роналду залишить "Ювентус": названо претендентів на гравця

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду може відмовитися від продовження контракту, який діє до літа 2022 року, і покинути команду вже в це міжсезоння.

Як повідомляє Diario Gol, на п'ятикратного володаря "Золотого м'яча" претендують два клуби – "ПСЖ" і "Манчестер Юнайтед". Парижани готуються до втрати бразильця Неймара і хотіли б замінити його на Кріштіану, щоб він і Кіліан Мбаппе склали зіркову пару в нападі команди. Але найбільше його приваблює варіант з поверненням в Англію. За "МЮ" він виступав з 2003 по 2009 рік під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Роналду ставиться до цього варіанту з великим ентузіазмом, але поставив своєму колишньому клубу одну умову – місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Кріштіану Роналду

Відзначимо, що в нинішньому сезоні на рахунку португальця 21 гол у 22 матчах за "Ювентус" в італійській Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду відмовився повертатися в розташування своєї команди і ще якийсь час пробуде на батьківщині.

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