Головна Новини
11 квітня • оновлено в 17:58
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Краще, ніж виступи Зеленського": Худжамов – про акції проти російської окупації

7.4т
Читати матеріал російською

Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота ФК "Маріуполя", Рустам Худжамов, вважає, що наша країна зобов'язана була проводити акції проти російської агресії.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

ТК Футбол

"Я за те, щоб проводити акції, які свого часу проводилися в Грузії перед футбольними матчами. Де чітко говорили про російську окупацію. Це було б значно краще, аніж виступи Зеленського. Це би привернуло увагу по всьому світу", - цитує футболіста tribuna .com.

Нагадаємо, що в червні 2019 року гравці грузинських клубів вийшли на поле в екіпіруванні з написами про те, що частина території Грузії окупована Росією.

Акції в Грузії проти російської окупації

Акції в Грузії проти російської окупації

ФК Торпедо

"Ми з Грузії і нашу країну окупувала Росія", - було написано на футболках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Худжамов заявив, що спілкування українською мовою дуже важливо для нашого виживання як нації, але є складність.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Рустам Худжамов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
8
Смішно
43
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ухе тртий вы се р этого вратаря сколько стоит PR
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.50 Сделать ставку
FURIA
VS
Evil Genuises
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Endpoint
VS
North
Победа North c форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Heretics
VS
NaVi Junior
Победа Heretics с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Победа Nemiga
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
SKADE
VS
Sprout
Победа SKADE с форой в +2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
BIG
VS
Virtus.pro
Победа BIG с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку