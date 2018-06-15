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Чемпіонат світу 2018
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Ганьба на матчі Єгипет - Уругвай: з'явилося безглузде пояснення

6.9тЧитати новину російською

Російський коментатор Георгій Черданцев безглуздо виправдав напівпорожні трибуни на матчі Єгипет - Уругвай.

На арені в Єкатеринбурзі за офіційними даними було присутньо 27015 глядачів. Стадіон вміщує 35 696.

У своєму Twitter - акаунті Черданцев написав, що нібито вільні місця це для партнерів / спонсорів ФІФА.

Нагадаємо, збірна Єгипту в драматичному поєдинку упустила можливу нульову нічию. Гол фараони пропустили на 89 хвилині. Лідер Команди Мо Салах просидів весь матч на лаві запасних. До слова, єгиптянинові сьогодні виповнилося 26 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії стала учасницею чергового скандалу.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяЄкатеринбург
Об'єкти
збірна Єгипту з футболузбірна Уругваю з футболу
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Петров Игорь
Петров Игорь
Потому что цены высокие. На фото пустые только центральные трибуны. Там билеты по 12600 рублей.
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