Ганьба на матчі Єгипет - Уругвай: з'явилося безглузде пояснення

Російський коментатор Георгій Черданцев безглуздо виправдав напівпорожні трибуни на матчі Єгипет - Уругвай.

На арені в Єкатеринбурзі за офіційними даними було присутньо 27015 глядачів. Стадіон вміщує 35 696.

У своєму Twitter - акаунті Черданцев написав, що нібито вільні місця це для партнерів / спонсорів ФІФА.

Нагадаємо, збірна Єгипту в драматичному поєдинку упустила можливу нульову нічию. Гол фараони пропустили на 89 хвилині. Лідер Команди Мо Салах просидів весь матч на лаві запасних. До слова, єгиптянинові сьогодні виповнилося 26 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії стала учасницею чергового скандалу.