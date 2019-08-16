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Космічні борги? ЗМІ розповіли про серйозну проблему футболіста "Динамо"

4.2т Читати матеріал російською

Провідний півзахисник "Динамо" Денис Гармаш програв на ставках суму з шістьма нулями, повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

У програмі "ТаТоТаке" він поділився інформацією, що кілька років тому 29-річний футболіст разом з двома друзями програв на тоталізаторі "космічну" суму. "Кількість нулів - шість. Валюту не називатиму", - додав Андріюк.

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Відомий журналіст Артем Франков розвинув тему в своєму телеграм-каналі:

"Не в плані критики: чому ж тоді не назвати суму хоча б приблизно?! Між 1000000 грн і 9000000 фунтів (суми з шістьма нулями, то пак мільйони) різниця космічна, а самі 40 тис доларів (перша сума) космосом не виглядають. Точніше, космосом для більшості з нас з вами, але... Ви розумієте. А як вони машини б'ють! І далеко не тільки динамівці..."

Денис Гармаш

Денис Гармаш

dynamo.kiev.ua

Відзначимо, що в грудні 2017 року у Києві невідомі обстріляли автомобіль Гармаша. Інцидент стався на підземному паркінгу на Дніпровській набережній. ЗМІ повідомляли, що автомобіль півзахисника "Динамо" розстріляли за борги. Сам гравець цю інформацію спростував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво "Динамо" прийняло кардинальне рішення по Гармашу.

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Особа
Денис Гармаш
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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