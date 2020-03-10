Спалах коронавируса змушує Європу все більше жертвувати повсякденними благами та розвагами. І епідемія досягла вже того рівня, що доведеться щось вирішувати (навіть відмовитися) щодо самої очікуваної події 4-річчя - чемпіонату Європи.

Питання про перенесення/скасування Євро-2020, яке повинно пройти в червні-липні, витає в повітрі вже давно. Але до останніх днів вони залишалися тільки питаннями, поки в Італії не вирішили повністю "закрити" весь футбол. І тим самим поставити в дуже складне становище УЄФА, можливо запустивши той самий процес скасування ЧЄ.

Яким чином? OBOZREVATEL розібрався у всіх "італійських пристрастях" щодо коронавіруса та визначив, яка найбільш ймовірна доля чекає Євро-2020.

Що сталося в Італії?

В Італії кілька тижнів сперечалися, як саме проводити масові заходи, поки епідемія не змусила уряд піти на крайні заходи - Олімпійський комітет зупинив всі спортивні заходи до 3 квітня.

Одне з головних дербі Італії "Ювентус" - "Інтер" пройшло на закритому "Ювентус Стедіум"

І якщо у всіх видах спорту змагання смиренно пішли на карантин, то в чемпіонаті Італії Серію А захлиснули пристрасті - сама Ліга хотіла продовжувати турнір за календарем (без глядачів), Федерація футболу Італії теж не проти, а Асоціація футболістів різко виступила проти. Але в підсумку уряд зверху сказав "не граємо", і всі змушені були розійтися.

Де ж пристрасті?

Справа в тому, що тут рішення прийнято на державному рівні, і уряд Італії ніяк не поставить футбол вище здоров'я нації. Але на цьому стурбованість міністерства щодо Серії А закінчується, а ось для самої Ліги та федерації Італії все тільки починається. Ніхто не знає, як (і коли) тепер дограти чемпіонат, як правильно визначити чемпіона, якщо чемпіонат буде урізаний, і головне - як встигнути завершити лігу до Євро-2020 і знайти час для підготовки збірної?

Збірна Італії потрапила в дуже складне становище перед Євро-2020

Це зараз найбільший "головний біль" для федерації та керівництва Ліги - як нормально завершити сезон, щоб результати чемпіонату потім були усіма визнані, і паралельно встигнути до літа. У рік проведення чемпіонату Європи УЄФА зобов'язує всі країни закінчити свої національні змагання не пізніше 24 травня. І до цього терміну італійці вже навряд чи встигнуть закінчити - навіть якщо 3 квітня дозволять грати, до 24 травня залишиться лише 8 тижнів, за які належить провести 12 турів (включаючи раніше перенесені, а до всього ще є і Кубок Італії). А ще ж є і єврокубки, де на даний момент бере участь аж 5 команд в двох турнірах... Повний цейтнот.

А якщо враховувати, що коронавірус в Італії не збавляє темпів, спортивний карантин продовжиться і після 3 квітня. І в федерації розуміють, що до травня (або до літа взагалі) вже можуть навіть не думати про проведення футбольних матчів. Як бути тоді? Оголосити чемпіоном "Ювентус", що йде в лідерах після 26 турів (з 38-ми)? Над цим зібралася ламати голову федерація на спеціальному з'їзді 10 марта ...

Як все це стосується Євро?

Розуміючи, що до 24 травня з ймовірністю в 99 відсотків не вийде завершити чемпіонат, італійці почали панікувати щодо Євро-2020. І подумувати просити УЄФА змістити або навіть повністю перенести ЧЄ на інші терміни.

УЄФА

За інформацією деяких італійських ЗМІ, італійська федерація дуже настійно попросить УЄФА змістити старт Євро на пару тижнів (з 10 червня умовно на 24-е), щоб встигнути вгамувати коронавірус і заодно дограти чемпіонат, також забезпечивши збірній час на підготовку.

Тут також варто враховувати, що Італія - одна з країн-господарів Євро-2020, яка в Римі прийме матч-відкриття. Італійський Рим - один з основ і "сердець" майбутнього чемпіонату, і у італійців є всі підстави просити або висувати УЄФА якісь умови, щоб хоч якось домовитися.

Як відреагує УЄФА?

Тепер, як кажуть у футболі, "м'яч на половині поля" УЄФА. Після заяв Італії всі повернулися в бік УЄФА та вже чекають реакції. У європейській асоціації поки стратегічно мовчать, тому що ситуація вкрай складна.

Рим - одне з 12 міст, який має прийняти матчі Євро-2020

УЄФА розуміє всю ситуацію Італії і зацікавлена в стабільності італійського футболу як одного з топ-чемпіонатів Європи та одного з "стовпів" єврокубків. Але в першу чергу УЄФА - це союз європейських футбольних асоціацій, який вище будь-який з футбольних країн та має купу своїх інтересів в проведенні Євро-2020. Тому максимум, на що піде УЄФА зараз в проханнях Італії - це поміняти календар матчів Італії (щоб у тій було більше часу до свого стартового матчу), перенести матч-відкриття в інше місто або максимум змістити старт Євро на тиждень. Не більше.

Для УЄФА чемпіонат Європи - це колосальний прибутковий захід і вищий ступінь прояву свого статусу. Вперше в історії ЧЄ пройде відразу в декількох країнах, що принесе як нові рекорди в доходах, так і революцію в організації форуму. І проблеми однієї (поки) з країн-господарів - це не привід до скасування всієї "тусовки".

У такому ключі досить грунтовно складений і регламент Євро-2020 - велика (основна) частина за проведення чемпіонату лежить на футбольній асоціації (федерації) приймаючої країни. Наприклад, стаття 9 пункт 8 регламенту говорить: "Приймаюча асоціація фінального турніру повинна оцінювати всі ризики, пов'язані з організацією та проведенням фінального турніру і забезпечити належне страхове покриття власних витрат (включаючи скасування) на всі ризики, що випливають з підготовки, організації та проведення фінального турніру". Іншими словами: якщо взялися проводити - за всі ризики відповідаєте самі, при цьому зобов'язуючись надати страхування на різні випадки. Всю відповідальність несе саме асоціація (федерація) приймаючої країни, а не УЄФА в цілому.

Також в статті 30 (пункт 1 і 2) говориться, що якщо приймаюча сторона відмовляється брати участь в певному матчі або несе відповідальність за невдалий матч (або через той, що не дограний), рішення по цій ситуації приймуть відповідні комітети УЄФА. Більш того, в регламенті чітко прописано, що в разі форс-мажорних обставин і ситуацій, не передбачених регламентом, рішення приймає Комісія з надзвичайних ситуацій УЄФА або президент УЄФА, якщо зібрати комісію неможливо. І таке рішення (комісії або президента) є остаточним.

Як все це обернеться для Євро?

Виходячи з норм регламенту, в даній ситуації вимальовується, що сам регламент Євро-2020 і якісь традиційні закони УЄФА безсилі - все в руках комісії з надзвичайних ситуацій. Тобто, все буде вирішуватися окремою групою керівництва УЄФА виходячи з ситуації, логіки, інтересів і здорового глузду.

Схоже, президент УЄФА Александер Чеферин скоро має прийняти важке рішення...

Для Євро, як було сказано вище, це принесе хіба що мінімальні коригування в календарі та логістиці, щоб максимально полегшити долю збірної Італії. Але йти на перенесення ЧЄ тільки через те, що італійці не встигають закінчити Серію А та підготуватися до Євро, в УЄФА ніхто не буде.

В запасі у УЄФА ще варіант з виключенням Італії зі списку країн-господарів Євро. Жорстко для італійців, але не для всієї Європи, коли проведення ЧЄ (а вірніше, просування його популярності та заробіток на ньому) стоїть в найвищому пріоритеті. При цьому, для УЄФА навіть не треба буде шукати вагомих підстав на це - Італія сама встановила глобальний карантин і не в змозі проводити масові заходи.

Є одне велике "але"

Але всі сьогоднішні розклади - тільки сьогоднішній розклади, які спираються на актуальні дані поширення коронавіруса. До початку Євро ще 2,5 місяці, і при нинішній динаміці епідемії великі проблеми будуть не тільки у Італії, але й у інших сусідніх/великих країн. Зараз матчі Ліги чемпіонів вже проводяться при порожніх трибунах в Іспанії та Франції, в інших чемпіонатах на матчах приймають більш локальні заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса.

І якщо епідемія захопить глобально й в інші країни, тоді УЄФА доведеться вже вживати серйозних заходів у вигляді перенесення на більш пізній час (навіть кінець липня) або на 2021 рік.

Але поки говорити про скасування та глобальне перенесення Євро не варто. Для УЄФА зараз проблеми Італії - це лише проблеми Італії.

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