В "Металурзі" виросло число тих, що заразилися коронавірусів. ФК Металург Запоріжжя

В запорізькому "Металурзі", де напередодні сім футболістів заразилися на COVID-19, цей вірус був діагностований ще у шістьох осіб.

"Станом на 9:00 4 липня з 32 обстежених в команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкого ступеня тяжкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів", – йдеться на сайті Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

Стан здоров'я у всіх футболістів задовільний.

"Ніхто не панікує і ставиться з розумінням до цієї ситуації. На даний момент триває епідеміологічне розслідування, проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи, у тому числі лабораторні обстеження та дезінфекційні заходи", – уточнюється на сторінці клубу в Facebook.

Коронавірус в українському клубі: число заражених зросла в 2 рази Facebook ФК Металург

Відзначимо, що запорізький клуб встиг зіграти два матчі Першої ліги після відновлення сезону – проти "Агробізнесу" і "Металіста-1925". Після 21-го туру команда займає передостаннє місце в таблиці з 11 очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер першолігової "Волині" Андрій Тлумак розповів про дуже поганому самопочутті після зараження на коронавірус.