Коноплянка втрапив у курйоз: спортивні підсумки 21 червня

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка втрапив у курйозну ситуацію під час святкування чемпіонства, а Дар'я Білодід знялася в ефектній фотосесії.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 21 червня.

Крім того, капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний продемонстрував, як уникають штрафів за порушення ПДР. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Коноплянка зламав букву в "Шахтарі", святкуючи чемпіонство

Підручний продемонстрував, як уникають штрафів за порушення ПДР у Тернополі

Білодід знялася в коротких шортах, спантеличивши фанатів шикарними ногами

Побито "вічний" рекорд Мейвезера за кількістю перемог поспіль

Росіянка, що замурували юного чемпіона з тхеквондо в бетон, збиралася стати губернаторкою

Ведуча "Профутболу" показала себе в купальнику

Ексменеджер Шумахера розкрив "найбільш ідіотське рішення" Міхаеля