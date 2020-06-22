Коноплянка втрапив у курйоз: спортивні підсумки 21 червня
Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка втрапив у курйозну ситуацію під час святкування чемпіонства, а Дар'я Білодід знялася в ефектній фотосесії.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 21 червня.
Крім того, капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний продемонстрував, як уникають штрафів за порушення ПДР. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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