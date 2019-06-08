Конкуренти зіграли на користь України: результати відбору Євро-2020 7 червня

У Європі стартував третій тур кваліфікації до чемпіонату континенту з футболу-2020. Були зіграні 12 матчів в групах А, B, D, F і G.

Конкуренти збірної України по квінтету B команди Литви та Люксембургу втратили очки, зігравши внічию 1:1. Після цього наші футболісти одноосібно очолили турнірну таблицю, відірвавшись від найближчих суперників на 3 очка.

OBOZREVATEL представляє інші результати:

Група А

Чехія – Болгарія 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 3 Іса, 1:1 – 19 Шик, 2:1 – 50 Шик.

Чехія – Вацлік, Кадержабек, Сухі, Челюстка, Новак, Павелка, Крав, Масопуст (Копиця, 66), Соучек, Янкто (Крейчі, 83), Шик (Долежал, 78).

Болгарія – Михайлов, Димитров, Недялков, Попов, Малинов (Карабелев, 64), Сармов, Мінчев (Десподов, 46), Попов, Неделев (Чунчуков, 82), Божиків, Іса.

Попередження: Кадержабек (13), Малинов (35), Павелка (49), Дімітров (74), Десподов (90), Чунчуков (90).

Чорногорія – Косово 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 24 Рашіца, 1:1 – 69 Мугоша.

Чорногорія – Міятович, Шимич, Томашевич (Больевіч, 71), Вуячич, Вешович, Косович, Янкович (Йовович, 85), Шчекіч (Бакіч, 59), Марушич, Бечирай, Мугоша.

Косово – Мурічі, Войвода, Пакярада (Кололи, 70), Ррахмані, Воца, Зенелі (Жегрова, 38), Халімі, Цілина (Рашанн, 78), Рашіца, Алити, Мурік.

Попередження: Вешович (51), Пакярада (57), Мурічі (76), Рашіца (82), Шимич (83).

Група B

Литва – Люксембург 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 20 Родрігес, 1:1 – 74 Новіковас.

Литва – Барткус, Клімавічюс, Паленіс, Андрюшкявічюс, Воробйов, Міколюнас, Сливка, Черних (Казлаускас, 89), Вальскіс (Лаукжяміс, 55), Голубіцкас (Шимкус, 52), Новіковас.

Люксембург – Моріс, Жерсон, Селімович, Карлсон (Мальгет, 61), Тілль (Сінані, 80), Тілль, Мартінс Перейра, Баррейро, Родрігес, Янс, Тюрпель (Бенсі, 67).

Попередження: Міколюнас (5), Карлсон (27), Новіковас (28), Голубіцкас (39), Воробйов (57), Лаукжяміс (71), Тілль (76), Клімавічюс (85), Мальгет (85).

Вилучення: Міколюнас (42), Воробйов (90).

Україна – Сербія 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 26 Циганков, 2:0 – 28 Циганков, 3:0 – 46 Коноплянка, 4:0 – 59 Яремчук, 5:0 – 75 Коноплянка.

Україна – Пятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Малиновський, Степаненко (Шепелєв, 72), Циганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зінченко, Яремчук (Кравець, 67).

Сербія – Дмитрович, Міленкович, Коларов, Спайіч, Гачіновіч Костич, Тадич, Максимович, Ляйіч (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прійовіч (Мітровіч, 53).

Попередження: Міленкович (22), Спайіч (32).

Грузія – Гібралтар 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 30 Гвільям, 2:0 – 59 Папунашвілі, 3:0 – 76, пенальті Арвеладзе.

Грузія – Лорія, Харабадзе, Какабадзе, Кашия, Грігалава, Кварацхелія (Папунашвілі, 47), Квеквескірі, Меребашвілі (Кітейшвілі, 72), Гвільям, Канкава (Мчедлідзе, 77), Арвеладзе.

Гібралтар – Голдуин, Чиполіна, Чиполіна Чиполина , Еннеслі (Барнетт, 86), Оліверо, Бардон (Кумбз, 77), Сарджент, Де Барр, Уокер, Кассіаро (Понс, 65), Ернандес.

Попередження: Канкава (45), Сарджент (50), Оліверо (62), Чиполіна (75).

Данія – Ірландія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 76 Хейбьерг, 1:1 – 85 Даффі.

Данія – Шмейхель, Крістенсен, Ларсен, К'єр, Дальсгор, Ділейні, Еріксен, Шене (Хейбьерг, 72), Йоргенсен, Поульсен, Брейтуейт (Дольберг, 65).

Ірландія – Рендолф, Коулмен, Стівенс, Даффі, Кіо, Хуріхейн (Хоган, 82), Брейді (Джадж, 66), Хендрік, Макклейн, Велан, Макголдрік (Робінсон, 88).

Попередження: Хуріхейн (30).

Група F

Фарерські о-ви – Іспанія 1:4 (1:3, 0:1)

Голи: 0:1 – 5 Рамос, 0:2 – 19 Навас, 1:2 – 30 Ольсен, 1:3 – 33, автогол Гестсон, 1:4 – 71 Гайя.

Фарерські о-ви – Гестсон, Ватнсдаль (Бальдвінссон, 74), Давідс, Грегерсен, Ханссон, Фаер, Ватнхамар, Ольсен, Фредериксберг (Ольсен, 86), Ольсен (Йоханнесен, 68), Соренсен.

Іспанія – Аррісабалага, Ермосо, Рамос (Льоренте, 46), Гайя, Серджіо Роберто, Родрі Ернандес, Навас, Касорла, Іско (Фабіан Руїс, 74), аспасиев (Асенсио, 56), Мората.

Попередження: Навас (46).

Норвегія – Румунія 2:2 (0:0, 2:2)

Голи: 1:0 – 56 Ельюнуссі, 2:0 – 70 Едегор, 2:1 – 76 Кешер, 2:2 – 90 Кешер.

Норвегія – Грютебуст, Айер, Алеесамі, Нордтвейт, Ельабделлауі, Едегор, Хенріксен, Ельюнуссі (Камара, 84), Сельнес, Кінг, Бергу.

Румунія – Тетерушану, Сепунару, Григоре, Тошка, Антон, Кіпчу, Станчу (Максим, 72), Дяк, Грозан (Хаджі, 60), Пушкаш (Цукудян, 60), Кешер.

Попередження: Антон (17), Бергу (22), Григоре (80).

Швеція – Мальта 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 2 Квайсон, 2:0 – 50 Классон, 3:0 – 81 Ісак.

Швеція – Ольсен, Люстіг, Янссон, Хеландер, Аугустінссон, Ольссон, Классон, Екдаль (Ларссон, 77), Форсберг, Квайсон (Гвідетті, 85), Берг (Ісак, 69).

Мальта – Бонелло, Мускат, Борг (Апап, 80), Аджіус, Корбалан, Гембін, Греч (Фенек, 64), Мускат, Еффіонг, Монтебелло (Нвоко, 71), Мбонги.

Попередження: Монтебелло (35).

Група G

Австрія – Словенія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 74 Бюргшталлер.

Австрія – Лінднер, Лайнер, Ульмер, Хінтереггер, Алаба (Кайнц, 90), Шлагер, Лаймер (Ільзанкер, 82), Забітцер (Бюргшталлер, 71), Лазаро, Арнаутович, Драгович.

Словенія – Хмара, Мевля, Йокич, Стоянович, Струна, Ілічіч, Зайц (Бохарі, 69), Бійол (Попович, 63), Чрнігой (Берич, 78), Куртич, Шпорар.

Попередження: Чрнігой (62), Лазаро (80), Бюргшталлер (90).

Македонія – Польща 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 47 Піонтек.

Македонія – Димитріївського, Муслім, Велкоськи, Бейтулаі, Рістовскі (Адемі, 76), Елмаз, Барді, Ніколов (Трайковскі, 62), Аліоскі, Несторівський, Пандєв (Хасані, 85).

Польща – Фабіаньскі, Беднарек, Глик, Кендзьора, Берешіньскі, Зелінський, Франківськи (Піонтек, 46), Кліх (гуральському, 90), Крихов'як, Гросицького (Рибус, 70), Левандовскі.

Попередження: Глик (28), Беднарек (41), Муслім (66), Несторівський (86).

Вилучення: Муслім (85).

Латвія – Ізраїль 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 9 Захави, 0:2 – 59 Захави, 0:3 – 80 Захави.

Латвія – Штейнбор, Дубра, Ошс, Максименко, Савальніекс, Тоберс, Яніс Ікаунієкс (Циганик, 58), Лайзанс (Ругін, 79), Гутковський, Карашаускс (Камеш, 67), Ракель.

Ізраїль – Харуш, Даса, Таа, Бен Харуш (Коен, 81), Кайяль (Глазер, 73), Перець, Саба (Саар, 66), Натхо, Захави, Бітон, Еіні.

Попередження: Тоберс (19), Карашаускс (64), Перець (89).

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Нагадаємо, що в третьому турі відбору на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка з рахунком 5:0 обіграли основних конкурентів за вихід в плей-офф команду Сербії. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки.

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