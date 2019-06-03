ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Конфлікти щодня": Фонсека висловився про взаємини з Ракицьким

2.3тЧитати матеріал російською

Головний тренер донецького "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека заявив, що інформація про його конфлікти з екс-гравцем команди Ярославом Ракицьким, котрий нещодавно перейшов у російський "Зеніт", є неправдою.

"Питання про конфлікт із Ракицьким — помилкове. Після закінчення кубкового матчу знаєте, хто мені зателефонував по відеозв'язку? Ракицький. Щоб привітати особисто мене. Закінчився чемпіонат — те ж саме. Про що це говорить? Напевно, що у нас взаємини людей, які не посварилися між собою. Якщо ви називаєте конфліктом те, що я приберу зі складу одного гравця і поставлю іншого — ні. Якщо хочете, можете називати це конфліктом. Тоді у мене такі конфлікти щодня", — розповів Фонсека в програмі "Профутбол".

Ракицький і Фонсека

Ракицький і Фонсека

Португальський тренер зазначив, що між ним і Ракицьким завжди були доброзичливі й довірчі взаємини.

"Він завжди мене поважав. І я його теж. Якщо він відчув, що втратив значимість у команді й повагу від партнерів через моє рішення, можливо, його це образило.

Новини
Через дебати Зеленського та Порошенка: гравець збірної Росії накинувся на Ракицького

Не ми відправили Ракицького з команди. Він підійшов до мене і сказав, що у нього є хороша пропозиція. Ми це обговорили з президентом. Зрозуміли, що для клубу це буде вигідно. Ракицький пішов, це було його бажання грати в іншому чемпіонаті. Ніякого конфлікту в мене з ним не було", — відверто зазначив Паулу Фонсека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов розкрив деталі переходу Ярослава Ракицького в російський "Зеніт" і пояснив, чому не став заперечувати проти цього несподіваного трансферу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Ярослав РакицькийПаулу ФонсекаРінат Ахметов
Теги
ФК ШахтарФК Зеніт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки