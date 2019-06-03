"Конфлікти щодня": Фонсека висловився про взаємини з Ракицьким

Головний тренер донецького "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека заявив, що інформація про його конфлікти з екс-гравцем команди Ярославом Ракицьким, котрий нещодавно перейшов у російський "Зеніт", є неправдою.

"Питання про конфлікт із Ракицьким — помилкове. Після закінчення кубкового матчу знаєте, хто мені зателефонував по відеозв'язку? Ракицький. Щоб привітати особисто мене. Закінчився чемпіонат — те ж саме. Про що це говорить? Напевно, що у нас взаємини людей, які не посварилися між собою. Якщо ви називаєте конфліктом те, що я приберу зі складу одного гравця і поставлю іншого — ні. Якщо хочете, можете називати це конфліктом. Тоді у мене такі конфлікти щодня", — розповів Фонсека в програмі "Профутбол".

Ракицький і Фонсека

Португальський тренер зазначив, що між ним і Ракицьким завжди були доброзичливі й довірчі взаємини.

"Він завжди мене поважав. І я його теж. Якщо він відчув, що втратив значимість у команді й повагу від партнерів через моє рішення, можливо, його це образило.

Не ми відправили Ракицького з команди. Він підійшов до мене і сказав, що у нього є хороша пропозиція. Ми це обговорили з президентом. Зрозуміли, що для клубу це буде вигідно. Ракицький пішов, це було його бажання грати в іншому чемпіонаті. Ніякого конфлікту в мене з ним не було", — відверто зазначив Паулу Фонсека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов розкрив деталі переходу Ярослава Ракицького в російський "Зеніт" і пояснив, чому не став заперечувати проти цього несподіваного трансферу.

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