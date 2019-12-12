Коли жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: склад кошиків

Напередодні у футбольній Лізі чемпіонів визначилися всі учасники 1/8 фіналу.

Вперше в історії на цьому етапі змагань виступлять лише представники п'яти найкращих країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА – Італії, Іспанії, Англії, Франції та Німеччини.

КОЛИ ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/8 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

Пари команд першого раунду плейоф будуть визначені у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні в понеділок, 16 грудня. Початок жеребкування – о 13:00 за київським часом.

КОШИКИ ДЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ 1/8 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

16 учасників 1/8 фіналу будуть розбиті на сіяних і несіяних – по вісім команд у кожному кошику. До посіву потрапили переможці груп. Також варто зазначити, що клуби з однієї країни та однієї групи не можуть зустрітися на цій стадії.

Сіяні: "Баварія", "Лейпциг" (обидва – Німеччина), "Барселона", "Валенсія" (обидва – Іспанія), "Ліверпуль", "Манчестер Сіті" (обидва – Англія), ПСЖ (Франція), "Ювентус" (Італія).

Несіяні: "Аталанта", "Наполі" (обидва – Італія), "Атлетико", "Реал" (обидва – Іспанія), "Тоттенхем", "Челсі" (обидва – Англія), "Боруссія" (Німеччина), "Ліон "(Франція).

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" розгромно програв "Аталанті" в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів і вилетів з турніру.

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