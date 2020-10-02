Коли і де дивитися жеребкування Ліги Європи: розклад трансляцій

У п'ятницю, 2 жовтня, в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи, в якому візьме участь і луганська "Зоря".

Український клуб опинився в четвертому кошику, де зібрані команди з найнижчим клубним рейтингом УЄФА. Повний склад кошиків виглядає наступним чином:

Кошик 1: "Арсенал" (Англія), "Тоттенхем" (Англія), "Рома" (Італія), "Наполі" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), "Баєр" (Німеччина), "Вільярреал" (Іспанія ), ЦСКА (Росія), "Брага" (Португалія), "Гент" (Бельгія), "ПСВ" (Нідерланди), "Селтік" (Шотландія).

Кошик 2: "Динамо" Загреб (Хорватія), "Спарта" Прага (Чехія), "Славія" Прага (Чехія), "Лудогорець" (Болгарія), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Рапід" (Австрія), "Лестер" (Англія), "Карабах" (Азербайджан), ПАОК (Греція), "Стандард" (Бельгія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія).

Кошик 3: "Гранада" (Іспанія), "Мілан" (Італія), АЗ (Нідерланди), "Фейеноорд" (Нідерланди), АЕК (Греція), "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль), "Рейнджерс" (Шотландія) , "Мольде" (Норвегія), "Хоффенхайм" (Німеччина), ЛАСК (Австрія), "Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль), ЧФР "Клуж" (Румунія).

Кошик 4: "Зоря" (Україна), "Лілль" (Франція), "Ніцца" (Франція), "Рієка" (Хорватія), "Дандолк" (Ірландія), "Слован" (Словаччина), "Антверпен" (Бельгія ), "Лех" (Польща), "Сівасспор" (Туреччина), "Вольфсберг" (Австрія), "Омонія" (Кіпр), ЦСКА Софія (Болгарія).

Пряму трансляцію жеребкування, яке розпочнеться о 14:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Стежити за церемонією також можна буде на офіційному сайті УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів.