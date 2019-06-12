Коли фінал чемпіонату світу з футболу U-20: хто грає і де пройде

Молодіжна збірна України з футболу у фіналі чемпіонату світу U-20 зіграє з командою Південної Кореї. Головний матч мундіалю пройде 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь (Польща).

Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Південна Корея.

У півфіналі підопічні Олександра Петракова в драматичному трилері обіграли команду Італії.

У другій грі 1/2 фіналу азіати були сильнішими за Еквадор — 1: 0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Україна — Італія єдиний м'яч на 65-й на хвилині забив Булеца. На останніх секундах італійці забили гол у відповідь, але бразильський арбітр Рафаель Клаус після перегляду VAR вирішив скасувати взяття воріт. Таке рішення в Італії назвали ганьбою.

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