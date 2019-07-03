Кокоріна несподівано випустили з в'язниці: що сталося

Російський футболіст Олександр Кокорін, засуджений на півтора року в'язниці за розбійні напади, був випущений з Бутирської в'язниці.

Перед відправкою в колонію спортсмен, який в минулому році переніс операцію на хрестоподібних зв'язках, пройде курс реабілітації в одному з медичних центрів Москви. Про це в коментарі РІА "Новости" повідомила уповноважений з прав людини в російській столиці Тетяна Потяєва.

При цьому вона не стала уточнювати, в якій саме клініці пройде лікування Кокорін і скільки складе курс реабілітації. "Це відомо, але мене просили про це не говорити", – відзначила Потяєва.

Олександр Кокорін Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

8 жовтня 2018 го Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" та "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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