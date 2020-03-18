Головна Новини
18 березня • оновлено в 15:53
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Клуби АПЛ хочуть закінчити чемпіонат під час карантину

1.3т
Читати матеріал російською

Команди англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) бояться, що стануть єдиними, хто не встигне дограти сезон через коронавірус, тому готові провести решту матчів в особливому форматі.

Як повідомляє інформагентство The Sun, до кінця чемпіонату в АПЛ залишилося 92 поєдинки, і всі вони можуть пройти при порожніх трибунах на двох-трьох стадіонах. Щоб забезпечити максимально чесні умови, жодна з команд не буде проводити матчі на своєму полі.

Логотип англійської Прем'єр-ліги

Логотип англійської Прем'єр-ліги

Premier League

Відзначається, що в день на одному газоні може бути зіграно декілька матчів. Для прискорення процесу догравання сезону поєдинки будуть проходити кожні три дні. Ця ініціатива буде запропонована на зустрічі команд АПЛ, яка запланована на найближчі дні.

Такий формат допоможе максимально скоротити кількість поліцейських і медпрацівників, які знадобляться для забезпечення порядку та безпеки під час матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку керівництво англійської Прем'єр-ліги прийняло рішення призупинити чемпіонат до 4 квітня.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Коронавірус Чемпіонат Англії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку