Клуби АПЛ хочуть закінчити чемпіонат під час карантину

Команди англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) бояться, що стануть єдиними, хто не встигне дограти сезон через коронавірус, тому готові провести решту матчів в особливому форматі.

Як повідомляє інформагентство The Sun, до кінця чемпіонату в АПЛ залишилося 92 поєдинки, і всі вони можуть пройти при порожніх трибунах на двох-трьох стадіонах. Щоб забезпечити максимально чесні умови, жодна з команд не буде проводити матчі на своєму полі.

Логотип англійської Прем'єр-ліги Premier League

Відзначається, що в день на одному газоні може бути зіграно декілька матчів. Для прискорення процесу догравання сезону поєдинки будуть проходити кожні три дні. Ця ініціатива буде запропонована на зустрічі команд АПЛ, яка запланована на найближчі дні.

Такий формат допоможе максимально скоротити кількість поліцейських і медпрацівників, які знадобляться для забезпечення порядку та безпеки під час матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку керівництво англійської Прем'єр-ліги прийняло рішення призупинити чемпіонат до 4 квітня.

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