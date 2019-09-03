Кінець близький: чому трансфер Коноплянки в "Шахтар" лише розчарував

Євген Коноплянка та "Шахтар" - ще недавно дві, здавалося, повністю паралельні прямі злилися в одну лінію. Українець попрощався з Європою і перейшов до табору чемпіона України.

Хоча ще пару тижнів тому турецька футбольна громадськість кипіла новинами про перехід Коноплянки в "Фенербахче" або "Бешикташ", а ми стежили, як турки не могли домовитися з "Шальке" про суму трансферу. А все виявилося доволі прозаїчніше...

Новини Названо несподівану причину провалу трансферу Коноплянки до Туреччини

OBOZREVATEL розбирає такий досить несподіваний кінець трансферної саги Євгена Коноплянки, намагаючись знайти в цьому переході хоч щось позитивне (спойлер - майже не вийшло).

З Німеччини до України - через Туреччину або напряму?

З самого початку літа Коноплянку проводжали з "Шальке" до Туреччини - то в "Фенербахче", то в "Бешикташ" (більше - до останніх). Але в підсумку перед самим закриттям трансферного вікна українець дуже швидко опинився в "Шахтарі".

Презентація Євгена Коноплянки в "Шахтарі", де новачкові вручає футболку генеральний директор клубу Сергій Палкін facebook.com/fcshakhtar

У донецькому клубі дійсно ще пару тижнів тому взагалі не розраховували на Коноплянку, так як футболіст прагнув тільки трансферу в європейський клуб (Туреччина теж вважається). На певному етапі переговорів Євген особисто відкинув можливість переходу в Росію, Китай і подібні країни, давши зрозуміти серйозність намірів опинитися в "Бешикташі".

І за всіма ознаками, Коноплянка вже навіть погодив особистий контракт з "Орлами", але "Шальке" не поспішав давати добро - німці хотіли виручити за українця, за різними даними, 5-7 млн. євро (в свій час купивши його за 12 ). В результаті турки так і не домовилися з "Шальке", і Коноплянка "пролетів" з цим варіантом.

І "пролетів" з європейським трансфером в цілому. Із досить високою зарплатою (4 млн. євро), але не ідеальною ігровою репутацією останніх років Коноплянка виявився просто "в ауті" під кінець трансферного вікна в Європі. Перейти в пристойний чемпіонат було вже просто неможливо, від чого "Шахтар" виявився єдиним нормальним варіантом.

Чому "Шальке" так вчинив з Коноплянкою?

Незважаючи на срібні медалі Бундесліги сезону 2017/18, кар'єру Євгена в "Шальке" варто визнати невдалою. Що й казати, якщо в минулому сезоні деякі ЗМІ та експерти в Німеччині почали називати його перехід в "Шальке" "непорозумінням"?

В "Шальке" Євген Коноплянка провів 3 роки

Євген з самого початку потрапив в програшну ситуацію, перейшовши в "Шальке". По-перше, українець так і не зумів пройти резонанс між іспанським та німецькою футболом і повністю влитися в стиль гри "Шальке". По-друге - тренерська чехарда в клубі за останні роки тільки погіршувала становище Євгена, що не залишилось без скандальних слідів (коли Коно добряче наїхав на Маркуса Вайнцирля). Це тільки дало мінус в "карму" українця і не зміцнило його статус з прицілом на майбутнє. По-третє - сама висока зарплата в команді на момент приходу, в далеко не останныому за статусом клубі Німеччини.

Маючи такі умови та досить гучний статус, Коноплянка в розумінні німців після півроку (або року) адаптації повинен був геть завоювати місце в основі та тягнути команду в атаці, незалежно від тренерської ситуації. На ділі ж у Євгена не було такого рівня, а замість "мовчки зосередитися на грі" українець ще й публічно критикував тренера (за що був оштрафований). Не зовсім командний гравець, що не подобається німцям.

Так, в сезоні 2017/18 у Коно з "Шальке" все вийшло вдало, з сріблом БЛ і півфіналом Кубка Німеччини, але це був лише одиничний сплеск. Коли прийшов час напружитися і утримувати/розвивати успіх, український хавбек відразу злився з масою і не зміг проявити себе. А звання "найбільш високооплачуваний" нікуди не поділося...

Від цього "Шальке" ще взимку виставляв Коноплянку на трансферний ринок, але тоді нічого не вийшло. "Кобальтові" хотіли виручити за українця хоча б половину (меншу половину) від вартості покупки, за що і трясли "Бешикташ" на гроші. Але догляд Коно виявився не тим випадком, коли можна було просто так продати гравця за вигідну ціну. Тільки "Шахтар", користуючись обставинами кінця трансферного вікна, зумів знайти компроміс з німцями, які вже напевно були готові відпустити Коноплянку з усіма знижками.

Чому прощання Коноплянки з Європою - кінець його кар'єри?

Так, в європейський футбол Коноплянка-футболіст вже не повернеться - перехід в "Шахтар" став для Євгена "дорогою в один кінець", що веде до близького кінця кар'єри.

Євген Коноплянка facebook.com/fcshakhtar

Коноплянка - футболіст, який багато в чому залежить від команди та від рівня навколишнього футбольного середовища. В "Дніпрі" він ріс разом з командою, яка під керівництвом Мирона Маркевича дійшла до фіналу Ліги Європи. В "Севільї" виступав "спалахами", яка тоді в чемпіонаті не була топ і такими ж ривками проводила сезон, домагаючись чергового кубка Ліги Європи. В "Шальке" йшов повністю "в ногу" з ігровим станом команди і тренерською ситуацією, не більше. Ніде Коноплянка не зміг переламати себе та ситуацію, спробувавши вийти на рівень топ-гравців Європи. У підсумку після 4-х років в Іспанії та Німеччини такому футболістові не знайшлося місця в пристойному європейському клубі/чемпіонаті (тут вже Туреччина не вважається).

Шанс на порятунок кар'єри у Коно був ще минулого літа та в січні, коли "Шальке" давав можливість спокійно знайти новий клуб і піти без всяких питань. Тоді б Євген після вдалого сезону в БЛ в 2017-2018 мав би кращу репутацію та міг отримати хороший шанс в пристойному місці, з часом на адаптацію. Але замість цього варіанти не знаходилися (це з розряду "погано шукали"), а Коноплянка продовжував сидіти. І чекати кінця.

Тепер же Євген в "Шахтарі" - теж хорошому і пристойному клубі за мірками українського футболу. Але вся проблема в тому, що сам "Шахтар" - в Німеччині/Англії/Іспанії, а в деградуючій та "обмілівшій" українській Прем'єр-лізі. Уже кілька років "Гірники" борються з проблемою регресу гравців через низький рівень турніру, де футболісти не можуть рости по визначенню через слабкість майже всіх суперників. Частковий порятунок - лише єврокубки та матчі з "Динамо" (ігровий рівень якого, до слова, теж падає).

Потрапляючи в таке футбольне середовище в 29 років, футболіст типу Коноплянки дуже ризикує сильно здати позиції та розчинитися і в цій масі. Ще 1-2 роки Євген, завдяки солідному європейському багажу, зможе залишатися на солідному рівні. Але далі в Україні та нашому чемпіонаті в цілому просто немає умов, щоб не знизити планку.

Що дасть "Шахтарю" прихід Коноплянки?

Для "Гірників" трансфер Євгена Коноплянки - цілком локальна перемога. Але досить вигідна, якщо розглядати ситуацію з різних кутів.

У складі "Шальке" Євген Коноплянка в Лізі чемпіонів одного разу зустрівся з іншим українцем - Олександром Зінченком

Футболіст підписав контракт на 3 роки, за яким фактично не стоїть ніяких перспектив продовження. Самому ж "Шахтарю" трансфер обійшовся в районі 5-7 млн. євро (точних даних поки немає), що вважається цілком дешево для такого випадку за нинішніми мірками.

Натомість донеччани отримують хорошу бойову одиницю для гри в чемпіонаті України, а також досвідченого гравця для участі в єврокубках. З цим якраз у Коно проблем немає - він постійно грав в Лізі Європи з "Севільєю" (і виграв її в 2016-му), а також стабільно виходив за "Шальке" в Лізі чемпіонів, незважаючи на всі негаразди в чемпіонаті. В єврокубках Коноплянка не губився і теж мав чимало відмінних матчів. Такий досвід дуже цінний для "Шахтаря" як постійного учасника групового турніру і плей-офф Ліги чемпіонів.

Крім цього Коноплянка тут і зараз може замінити на фланзі Тайсона, який вже не перший день налаштований перейти в більш статусний клуб (хоча це вже навряд чи відбудеться, оскільки у всіх провідних чемпіонатах трансферне вікно вже закрилося). У будь-якому випадку зараз Коно не ослабить гру "Шахтаря" і додасть їй різноманітності та впевненості в плані досвіду, нівелюючи проблеми при травмах/дискваліфікаціях Марлоса або Тайсона.

Але наскільки довго протримається Коноплянка в такому статусі, маючи в конкурентах сильних і перспективних молодих бразильців Тете і Соломона?

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