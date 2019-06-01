Київське "Динамо" підписує футболіста з чемпіонату Росії

Ганський захисник тульського "Арсеналу", права на якого належать "Аустрії", Мохаммед Кадірi перейде в київське "Динамо".

Сума майбутнього трансферу і умови особистого контракту гравця не розголошуються, повідомляє "Чемпіонат" з посиланням на свої джерела.

Мохаммед Кадір (праворуч)

У сезоні, що завершився 23-річний Кадір взяв участь в 22 матчах Російської Прем'єр-Ліги (20 - в основному складі), в яких став автором одного забитого м'яча, а також відзначився двома результативними передачами і отримав чотири жовті картки. На думку уболівальників, Кадірi став найкращим гравцем "Арсеналу" в сезоні-2018/19.

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас підтвердив покупку, зазначивши, що хавбеку залишилося лише пройти медогляд в Києві.

"Мохаммеду Кадірi, якого останній місяць пильно вело "Динамо", заради якого Заваров їздив до Росії і кандидатуру якого затвердив ще Хацкевич, залишилося пройти медогляд. Тульський "Арсенал" так і не активував опцію викупу. А в Київ "Аустрія" відпускає ганці за цілком адекватну суму", – написав Бурбас.

Отож, Мохаммеду Кадірі, которого Останній місяць пильно вело Динамо, заради которого Заваров їздив в Россию и кандидатуру которого затвердивши ще Хацкевич, залишилось пройти медогляд. Тульській Арсенал так и не актівував опцію викуп. А в Київ Аустрія відпускає Ганц за Цілком адекватно суму - Igor Burbas (@iburbas) 1 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські журналісти назвали Олександра Хацкевича наступним тренером "Рубіна", який покине легендарний Курбан Бердиєв.

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