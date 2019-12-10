Катастрофа Росії і "похорон" від "Барселони": результати Ліги чемпіонів 10 грудня

Матчами в групах Е, F, G і H стартував 6-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. 16 кращих команд Європи у вівторок, 10 грудня, провели чергові поєдинки.

Серед результатів варто відзначити провальний виступ "Зеніту", який програв у гостях "Бенфіці" 0:3 і фінішував на останньому місці в групі, залишившись без єврокубків.

Не можна залишити без уваги і гру "Барселони", яка другим складом "поховала" в гостях італійський "Інтер", опустивши його в Лігу Європи.

Окремо стоїть розкішна перемога "Ліверпуля", який з інтервалом в хвилину вирішив всі проблеми на виїзді з "Ред Булл" Зальцбург. Один з голів у виконанні Мохаммеда Салаха став справжньою окрасою туру

Група E

"Наполі" Італія – "Генк" Бельгія 4:0 (3:0, 1:0) Голи: 1:0 – 3 Милик, 2:0 – 26 Милик, 3:0 – 38, пенальті Милик, 4:0 – 74, пенальті Мертенс.

Наполі – Мерет, Маріу Руй, Манолас, Ді Лоренцо, Кулібалі, Фабіан Руїс, Зелінський (Гаетано, 72), Аллан, Кальєхон (Льоренте, 79), Милик (Лосано, 78), Мертенс.

Генк – Вандевордт, Меле, Деваст, лукум, Де Норре (Нето, 82), Грошовскі, Бергу, Іто (Хаджі, 72), Пейнтсіл, Саматта (Бонгонда, 63), Онуачу.

Попередження: Вандевордт (36), Де Норре (74), Маріу Руй (80), Кулібалі (87), Пейнтсіл (88).

"Ред Булл" Австрія – "Ліверпуль" Англія 0:2 (0:0, 0:2) Голи: 0:1 – 57 Кейта, 0:2 – 58 Салах.

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Крістенсен, Вебер, Онгене, Мвепу, Собослаі (Ашімеру, 90), Юнузович (Дака, 68), Хван Хі Чхан, Холанд (Окугава, 75), Мінаміно.

Ліверпуль – Аліссон, Ловрен (Гомес, 53), Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Ориги, 87), Мане, Салах, Фірміно (Мілнер, 75).

Попередження: Мане (51).

Група F

"Інтер" Італія – "Барселона" Іспанія 1:2 Голи: 0:1 – 23 Карлес Перес, 1:1 – 44 Лукаку, 1:2 – 86 Фаті.

Інтер – Ханданович, Бірагі (Лазаро, 69), Годін, де Врей, Д`Амброзіо (Политано, 75), Весіно, Брозовіч, Валеро (Еспозіто, 77), Шкріньяр, Мартінес, Лукаку.

Барселона – Нето, Ваге, Тодібо, Лангле, Фірпо, Ален, Ракітіч (де Йонг, 63), Карлес Перес (Фаті, 85), Відаль, Умтіті, Грізманн (Суарес, 62).

Попередження: Лангле (35), Валеро (45), Фірпо (49), де Врей (88), Годін (90).

Інтер - Барселона

Інтер - Барселона

Інтер - Барселона

Інтер - Барселона

"Боруссія" Д Німеччина – "Славія" Чехія 2:1 (1:1, 1:0) Голи: 1:0 – 10 Санчо, 1:1 – 43 Соучек, 2:1 – 61 Брандт.

Боруссія Д – Бюркі, Загаду, Хуммельс, Аканджі, Хакимі (Балерді, 83), Азар (Пішчек, 83), Вайгль, Ройс, Санчо (Дауд, 87), Брандт, Геррейро.

Славія – Колар, Кудела, Боржил, Цоуфал, Станчу, Такач (Гушбауер, 83), Соучек, Шевчик, Масопуст (Траоре, 72), Шкода (Юсуф, 65), Олайінка.

Попередження: Брандт (38), боржомі (42), Загаду(49), Вайгль (66), Цоуфал (82).

Вилучення: Вайгль (77).

Група G

"Бенфіка" Португалія – "Зеніт" Росія 3:0 (0:0, 3:0) Голи: 1:0 – 47 Серви, 2:0 – 58, пенальті Пицци, 3:0 – 79, автогол Сердар Азмун.

Бенфіка – Влаходімос, Грімальдо, Рубен Діаш, Томаш Тавареш, Феррі, Пицци, Габріел (Самаріс, 81), Серви (Сеферович, 81), Таарабт, Шикін, Вінісіус (Кайо, 89).

Зеніт – Кержаков, Караваєв, Осоріо, Дуглас Сантос, Іванович, Шатов (Мак, 90), Єрохін (Суторміна, 65), Барріос, Оздоєв (Смольников, 60), Сердар Азмун, Дзюба.

Попередження: Дуглас Сантос (17), Габріел (19), Оздоєв (43), Єрохін (55).

Вилучення: Дуглас Сантос (56).

Бенфіка - Зеніт

Бенфіка - Зеніт

Бенфіка - Зеніт

Бенфіка - Зеніт

Бенфіка - Зеніт

"Ліон" Франція – "РБ Лейпциг" Німеччина 2:2 (0:2, 2:0) Голи: 0:1 – 9, пенальті Форсберг, 0:2 – 33, пенальті Вернер, 1:2 – 50 Ауар, 2:2 – 82 Депа.

Ліон – Антоні Лопеш, Андерсен, Денайер, Тете, Рафаел (Марсал, 73), Тер'є (Марсело, 87), Ауар, Тіаго Мендес, Тузара (Рен-Аделаїд, 64), Дембеле, Депа.

РБ Лейпциг – Гулачі, Клостерманн, Мукіеле, Упамекано (Ампаду, 55), Саракко, Форсберг, Айдара, Демме, Нкунку (Лаймер, 75), Вернер (Матеус Кунья, 55), Поульсен.

Попередження: Упамекано (2), Тіаго Мендес (33), Мукіеле (53), Саракко (62).

Група H

"Челсі" Англія – "Лілль" Франція 2:1 (2:0, 0:1) Голи: 1:0 – 19 Абрахам, 2:0 – 35 Аспілікуета, 2:1 – 78 Ремі.

Челсі – Аррісабалага, Рюдігер, Зума, Аспілікуета, Емерсон, Канте, Жоржина, Пулішіч (Хадсон-Одоі, 62), Ковачич (Маунт, 82), Вілліан, Абрахам (Батшуайі, 72).

Лілль – Меньян (Лео Жардім, 72), Габріел, Челік, Тіагу Джало, П'є, Тіаго Майя (Бамба, 66), Сумаре, Шека, Язиджі, Луїс Араужо (Саншеш, 82), Ремі.

Попередження: Челік (40), Зума (45), Шека (67).

Челсі - Лілль

Челсі - Лілль

Челсі - Лілль

Челсі - Лілль

Челсі - Лілль

"Аякс" Голландія – "Валенсія" Іспанія 0:1 (0:1, 0:0) Гол:0:1 – 24 Родріго. Аякс – Онана, Альварес (десть, 46), Мазрауі, Блінд, Мартінес, Тадич, Ланг (Хунтелар, 70), Тальяфіко (де Йонг, 89), ван де Бек, Велтман, Зіеш.

Валенсія – Доменек, Габріел Пауліста, Діакабі, Гайя, Васс, Парехо, Солер, Коклен, Ферран Торрес (Мангаля, 90), Гамейро (Вальєхо, 54), Родріго.

Попередження: Альварес (10), Доменек (79), Тальяфіко (79), Онана (81), Пареха (81), ван де Бек (83), Вальєхо (86), Тадич (90).

Вилучення: Габріел Пауліста (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 11 грудня, свій матч шостого туру Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 проведе і донецький "Шахтар". Українська команда вдома в Харкові прийме італійську "Аталанту".

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