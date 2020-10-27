Каштру прокоментував сенсаційний результат "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру після сенсаційної нічиєї з "Інтером" в Лізі чемпіонів, головним аспектом назвав гру в обороні.

За словами португальського наставника Бондар і Хочолава зіграли фантастично, вони виконали план на гру і тримали лінію оборони високо.

"Сьогодні ці два футболісти помилялися, "Інтер "змусив нас робити це. Але я задоволений тим, як вони відіграли проти таких форвардів, як Лукаку і Мартінес. У "Шахтаря" зараз складні моменти – велика кількість ігор поспіль, важке відновлення гравців. Ми почали новий сезон через три дні після минулого. Це дуже жорстко, потрібна було більше відпочинку. Зараз команда показує себе набагато краще, сподіваємося, що ми зможемо продовжувати цей шлях. Дуже непросто планувати що-небудь з урахуванням коронавiрусу. Перший номер "Шахтаря" ? Сьогодні це був Трубін", – цитує Каштру tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Нагадаємо, що зустріч на НСК "Олімпійський" "Шахтар" – "Інтер" завершилася з рахунком 0:0. Пізніше був опублікований огляд гри.