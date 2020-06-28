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Каштру після нагородження "Шахтаря" заговорив про "Динамо"

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,6 т.
Луш Каштру

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру, після церемонії нагородження клубу на НСК "Олімпійський" поділився думкою про боротьбу "Динамо" за друге місце в УПЛ.

"Я думаю, що ця боротьба буде йти до самого кінця. Зрозуміло, що "Динамо" клуб з історією, добре організований, з відмінним тренером і кваліфікованими футболістами, проте я також бачу можливість у "Десни" і "Зорі" поборотися за друге місце. Все буде дуже притиснуто. Думаю, психологічна складова стане вирішальною. Хто стане діяти безпечніше, спокійніше ставитися до багатьох моментів в грі, в результаті і займе друге місце", – цитує португальця офіційний сайт "гірників".

Турнірна таблиця УПЛ станом на 28 червня

Турнірна таблиця УПЛ станом на 28 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" в центральному матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі не зміг обіграти луганську "Зорю" (0:0).

Відзначимо, що "Шахтар", достроково ставши чемпіоном країни, обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.

УкраїнаПрем'єр-ліга УкраїниФК ШахтарЛуїш Каштру
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