Каштру після нагородження "Шахтаря" заговорив про "Динамо"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру, після церемонії нагородження клубу на НСК "Олімпійський" поділився думкою про боротьбу "Динамо" за друге місце в УПЛ.

"Я думаю, що ця боротьба буде йти до самого кінця. Зрозуміло, що "Динамо" клуб з історією, добре організований, з відмінним тренером і кваліфікованими футболістами, проте я також бачу можливість у "Десни" і "Зорі" поборотися за друге місце. Все буде дуже притиснуто. Думаю, психологічна складова стане вирішальною. Хто стане діяти безпечніше, спокійніше ставитися до багатьох моментів в грі, в результаті і займе друге місце", – цитує португальця офіційний сайт "гірників".

Турнірна таблиця УПЛ станом на 28 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" в центральному матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі не зміг обіграти луганську "Зорю" (0:0).

Відзначимо, що "Шахтар", достроково ставши чемпіоном країни, обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.