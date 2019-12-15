Кароль в розкішному декольте перетворила на шедевр гімн України перед матчем "Динамо"

Знаменита українська попдіва Тіна Кароль викликала справжній фурор в Чернігові на стадіоні ім. Гагаріна, фантастично виконавши гімн України.

Перед поєдинком 18-го туру чемпіонату країни з футболу в Прем'єр-лізі "Десна" - "Динамо", 34-річна співачка разом з хором перетворила головну мелодію країни в справжній хіт.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися шедевральним голосом нашої зірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 грудня поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Лугано" завершився з рахунком 1:1. Українська команда зайняла передостаннє місце в групі і вилетіла з турніру.

Після поєдинку Георгій Бущан емоційно прокоментував такий результат, заявивши, що "дно пробито" і "це катастрофа".

Головний тренер Олексій Михайличенко висловив упевненість, що в негативному результаті для столичної команди винні всі.

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