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"Карликів немає": Шевченко розкрив план збірної України

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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко пообіцяв в матчі 2-го туру відбору на Євро-2020 з Люксембургом зіграти агресивно.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

"Нам потрібна перемога - це план на завтрашню гру. Ми повинні показати хороший футбол, бути агресивними і небезпечними. При цьому ми поважаємо нашого суперника. В Європі карликів в футболі вже немає. Мені дуже імпонують команди, які, незважаючи на брак якісних гравців, намагаються сповідувати комбінаційний футбол, грати креативно. Люксембург - одна з таких збірних", - цитує Андрія Миколайовича прес-служба ФФУ.

Український наставник зізнався, що він ще не знає точного складу на матч.

"З вибором складу ми визначимося в день гри. 24 березня пройде підготовче тренування, подивимося, як хлопці відновлюються. У нас є втрати - у Марлоса і Артема Кравця невеликі пошкодження, тому вони поїхали в Київ і не готуються до завтрашньої гри. Загалом команда відчуває себе нормально. Проведемо ще одне тренування в якості перевірки", - підсумував Шевченко.

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Нагадаємо, що наша національна команда в 1-му турі кваліфікації на Євро-2020 сенсаційно зіграла внічию 0:0 з Португалією. Цей результат викликав заздрість у Росії.

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Теми
Люксембург - УкраїнаЄвро-2020
Особа
Андрій Шевченко
Місце
ЛюксембургЛюксембург
Теги
збірна Люксембургу з футболузбірна України з футболу
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