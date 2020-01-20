Капітан "Шахтаря" веде переговори з європейськими клубами

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Тайсон може продовжити кар'єру в одному з європейських чемпіонатів, незважаючи на заяви про повернення на батьківщину.

Як повідомляє агентство RevistaColorada, агент капітана "гірників" прибув в Україну, щоб обговорити можливий перехід Тайсона в інший європейський клуб. Доля бразильця в команді буде вирішена на наступній зустрічі з представниками "Шахтаря".

Тайсон Укрінформ

Нагадаємо, що минулого літа лідер донецького клубу міг перейти в "Мілан" за 30 мільйонів євро, однак керівництво "гірників" вирішило не відпускати свого 32-річного футболіста в італійську команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон розповів про бажання повернутися на батьківщину після матчу "Шахтаря" та "Динамо" в українській Прем'єр-лізі, який ознаменувався расистським скандалом.

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