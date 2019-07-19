Капітан "Аталанти" заради Малиновського зважився на несподіваний крок

Капітан італійської "Аталанти" Алехандро Гомес привітав новачка команди українського півзахисника Руслана Малиновського.

На своїй сторінці в Instagram аргентинець у stories написав українською: "Ласкаво просимо", а також прикріпив фото з Русланом і відзначив його.

Алехандро Гомес і Руслан Малиновський Twitter "Аталанти"

Варто зазначити, що в 2013-2014 роках Гомес виступав в українській Прем'єр-лізі за харківський "Металіст".

Нагадаємо, що Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" з "Генка". Українець уже відзначився дебютним голом за новий клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда "Мілана" Мауро Тассотті застеріг Малиновського перед його дебютом в італійській Серії А.

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