Капітан "Аталанти" заради Малиновського зважився на несподіваний крок

Капітан італійської "Аталанти" Алехандро Гомес привітав новачка команди українського півзахисника Руслана Малиновського.
На своїй сторінці в Instagram аргентинець у stories написав українською: "Ласкаво просимо", а також прикріпив фото з Русланом і відзначив його.
Алехандро Гомес і Руслан Малиновський
Twitter "Аталанти"
Варто зазначити, що в 2013-2014 роках Гомес виступав в українській Прем'єр-лізі за харківський "Металіст".
Нагадаємо, що Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" з "Генка". Українець уже відзначився дебютним голом за новий клуб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда "Мілана" Мауро Тассотті застеріг Малиновського перед його дебютом в італійській Серії А.
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