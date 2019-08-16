"Його рішення": в "Динамо" повідомили про несподівані деталі відставки Хацкевича

Після вильоту "Динамо" від "Брюгге" з Ліги чемпіонів Олександр Хацкевич був відправлений у відставку. За деякою інформацією, це рішення було прийнято президентом клубу відразу після гри.

Втім, генеральний директор клубу Резо Чохонелідзе в коментарі OBOZREVATEL заявив, що відставка Хацкевича не розглядалася саме як звільнення та була у багато його рішенням.

Резо Чохонелідзе 1927.kiev.ua

"Хацкевич на той момент був головним тренером, і це багато в чому його рішення. Я нічого не підказував йому з цього приводу, і, думаю, навіть президент не говорив прямо про звільнення. Олександр Миколайович - чесна людина та прекрасний фахівець. Особисто я впевнено можу сказати - він добре працював, але не вдалося досягти бажаного. Венгер працював в "Арсеналі" 24 роки, але не зміг забезпечити стабільні кубки, а Моуріньо та Анчелотті вигравали Лігу чемпіонів за два роки роботи. Але це ж не означає, що Венгер - тренер низької кваліфікації. У футболі різне трапляється", - сказав Чохонелідзе в коментарі OBOZREVATEL.

"Хацкевич - один з найчесніших професіоналів, з якими я працював. Я 24 години на добу часом був на базі та сам спостерігав за командою - тренера і футболісти працювали прекрасно. Але ось в даному випадку, значить, йому не судилося досягти успіху. Щось не пішло, потім поламався Соль, було чимало проблем з кадрами та підготовкою у Миколенко, Вербича, Циганкова ... Думаю, він сам вирішив припинити роботу і дати дорогу іншому тренеру, щоб "Динамо" рухалося вперед", - резюмував гендиректор "Динамо".

Хацкевич очолював "Динамо" з 2 червня 2017 року, пропрацювавши з командою трохи більше 2 років і 2 місяців. За цей час білоруський тренер виграв два трофеї - Суперкубок України в 2018-м і 2019 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже на наступний день після відставки Хацкевича в "Динамо" призначили нового головного тренера.

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